Solo en estos casos, los pensionados en Colombia pagan menos por salud

De acuerdo con la ley vigente, solamente algunos pensionados en Colombia pagan menos por salud, teniendo en cuenta, entre otros factores el nivel de la mesada que recibe el jubilado.
La diferencia en los porcentajes que deben asumir los pensionados se hace de esta manera para que, cuanto más alto sea el ingreso, más se aporte al sistema de salud, que sigue pensándose como un sistema solidario.
Los pensionados en Colombia pagan menos por salud cuando reciben un salario mínimo, que son $1.750.905, a quienes se les descuenta el 4 % para atender sus servicios de salud.
Con esto de base, quienes ganen más de un salario mínimo, y hasta tres, el descuento que les hacen sus fondos administradores es el del 10 % y del 12 % cuando son mesadas por encima de los $5.252.715.
Algunos de los pensionados en Colombia pagan menos por salud por estas otras causas
Aclara la normativa vigente que, en todo caso, los jubilados pueden seguir haciendo pagos voluntarios a salud mediante pólizas o medicina prepagada.
Para las mesadas más altas, estos pagos se tienen en cuenta para aquellos jubilados que, según la DIAN, deben hacer el proceso de declaración de renta en Colombia.
Los pensionados en Colombia pagan menos por salud también para cuidar su poder adquisitivo y protegerles frente al crecimiento de la inflación, ha mencionado el mismo Gobierno.
Recomendado: Pensionados en Colombia pueden pedir corregir su mesada en estos casos
Varias han sido las iniciativas para revisar estos porcentajes y seguir bajando la carga de los jubilados, aunque no se han aprobado cambios con miras a seguir reduciendo las presiones fiscales sobre el sistema.