Pensionados en Colombia pueden pedir corregir su mesada en estos casos: Pago sería bastante más alto

De acuerdo con la normativa vigente, los pensionados en Colombia pueden pedir corregir su mesada siempre y cuando se tengan en cuenta documentos y certificados laborales que corrijan los cálculos hechos por el respectivo fondo.
Un jubilado puede acercarse a su fondo respectivo para establecer una mesada más alta, en caso de que la administradora estableciera un pago bastante más bajo.
De esta manera, los pensionados en Colombia pueden pedir corregir su mesada cuando, basándose en soportes de aportes al sistema y tiempos no reconocidos por el fondo, queden debidamente habilitados y avalados por el sistema de aseguramiento social.
Esto tiene en cuenta también cuando el fondo no hizo los cálculos respectivos de, por ejemplo, aportes voluntarios en un fondo privado o pagos hechos por el trabajador en caso de que hubiese sido un aportante independiente.
Los pensionados en Colombia pueden pedir corregir su mesada presentando estos documentos:
1. Documentación de Identidad
- Cédula de Ciudadanía: el documento original (en puntos físicos) o copia ampliada al 150 %, según lo requiera la plataforma virtual de la entidad
2. Formularios Oficiales
- Formulario de Solicitud de Prestaciones Económicas: Debe estar debidamente diligenciado. En Colpensiones, suele utilizarse el formato de «Solicitud de Reliquidación»
- Formulario de Información de Conocimiento del Cliente: Requerido para actualizar los datos del pensionado ante la administradora
3. Soportes de la Historia Laboral
- Certificados de Información Laboral (CIL): Si la persona trabajó en entidades públicas, debe aportar los certificados (como el formato CLEBP) que acrediten tiempos de servicio no reportados
- Reporte de Semanas Cotizadas: Aunque las entidades lo tienen en su sistema, aportar soportes de empleadores que no aparezcan en la historia laboral es fundamental para sustentar el aumento
4. Documentación por Personas a Cargo (Incrementos Pensionales)
Si la solicitud busca reactivar o incluir incrementos por beneficiarios (dependencia económica):
- Registro Civil de Nacimiento: De los hijos menores de 18 años o hijos estudiantes hasta los 25 años
- Certificación de Escolaridad: Original, expedido por la institución educativa para hijos entre 18 y 25 años
- Declaración de Dependencia Económica: En casos de cónyuge o compañeros permanentes, si aplica bajo la normativa anterior a la Ley 100 o regímenes específicos
5. Otros Documentos Especiales
- Copia de la Resolución de Pensión: El documento administrativo donde se le reconoció la pensión inicialmente
- Poder Notariado: En caso de que el trámite no se realice de forma personal, sino a través de un abogado o un tercero autorizado
Recomendado: Para tener una mesada de pensión de $5 millones se debe ahorrar esto en Colpensiones y fondo privado
Aclara la normativa vigente que los pensionados en Colombia pueden pedir corregir su mesada en un lapso no mayor a los tres años de haber recibido el primer pago, después de ese tiempo se considerará la prescripción de la corrección.