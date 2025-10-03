Nequi suspenderá temporalmente la app en octubre por mantenimiento: fecha y hora

La billetera digital Nequi informó que hará un mantenimiento programado en su aplicación que afectará su funcionamiento por tres horas durante la madrugada del domingo 5 de octubre de 2025. En ese lapso, los usuarios no podrán acceder a la app ni realizar operaciones desde ella.
En un mensaje dirigido a sus clientes, Nequi indicó:
“El domingo 5 de octubre de 2025, entre las 2:00 a.m. y las 5:00 a.m., haremos un mantenimiento en nuestra app y, durante ese tiempo, no podrás entrar a ella. Prográmate y recuerda: esto lo hacemos pa’ seguir mejorando para ti.”
Durante esas horas, no se permitirá el inicio de sesión, consulta de movimientos, transferencias ni ninguna operación dentro de la aplicación.
¿Qué mantiene operativo y qué no?
Aunque la app estará temporalmente inactiva, Nequi aclaró que ciertas funciones externas continuarán operando con normalidad:
- Las compras físicas con Tarjeta Nequi Visa seguirán funcionando siempre y cuando la tarjeta tenga saldo previo.
- Transacciones vía PSE (empresa de pagos electrónicos) podrían seguir disponibles, según otros reportes.
- Lo que sí quedará suspendido será todo lo que dependa directamente del acceso a la app: transferencias, consultas, pagos desde la app, recargas, etc.
¿Por qué el mantenimiento?
Nequi explicó que este tipo de pausas técnicas son necesarias para elevar la seguridad, estabilidad y desempeño de la plataforma. En este caso, la suspensión busca corregir errores, actualizar componentes y garantizar una mejor experiencia para sus usuarios.
FInalmente, para evitar inconvenientes durante el corte, la compañía recomienda:
- Adelantar pagos, transferencias o recargas que se deban hacer en esas horas.
- Verificar que la tarjeta Nequi Visa tenga saldo para posibles compras físicas.
- Estar atento a canales oficiales de la app para posibles ajustes o cambios en el horario.
- Usar PSE u otros medios alternativos cuando la app no esté disponible.