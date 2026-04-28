SuperServicios pone el ojo sobre la comercialización de energía y advierte sobrecostos para los usuarios

A través de un análisis de información financiera de las empresas del sector, la Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia estimó que el proceso de intermediación de comercializadores en el mercado atendido por estos representa un sobrecosto promedio en las tarifas de energía de $59,58 por kilovatio hora.
El ente regulador manifestó que la actividad de comercialización es permitida, pero indicó que estos procesos deben traducirse en eficiencia económica y no en “distorsiones en la formación de precios ni en riesgos para el adecuado funcionamiento del mercado”.
A partir de lo anterior, adicionó que hará un seguimiento específico a la evolución de la intermediación en el mercado mayorista de energía y a su impacto en el sistema; la relación entre ingresos, márgenes y costos reportados por las empresas para evaluar la coherencia de las cifras en la operación; dinámicas de concentración del mercado y la participación de los agentes en el sector; consistencia en la capacidad operativa de las compañías y de la energía comercializada en el sistema; y que la información financiera se conozca de manera oportuna y clara.
Adicionalmente, la Superintendencia expresó, con base en datos del operador del mercado XM, que la participación de la comercialización en el mercado mayorista de energía ha ganado terreno desde 2020, al pasar de cerca de 9 % en ese año a 25 % en 2026.
Lo anterior, según indicó, significa un incremento en el rol de los intermediarios que venden energía, así como una mayor dependencia del sistema de este tipo de transacciones, lo que refuerza la necesidad de hacer un seguimiento al impacto en la formación de precios y la eficiencia del mercado.
La entidad, dirigida por Felipe Durán, formuló recomendaciones a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para promover condiciones que permitan una competencia más eficiente y mayor transparencia en la formación de precios.
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También le sugirió revisar el impacto para los usuarios de las actividades de intermediación en el mercado mayorista y reforzar los análisis de eficiencia económica, con el fin de promover lo planteado por el ente regulador.
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