Neymar Jr acelera su regreso a las canchas con millonaria terapia de US$20.000

Neymar Jr avanza en su proceso de recuperación después de sufrir una lesión en el muslo el pasado 4 de septiembre de 2026, que hasta ahora le ha representado 31 días de ausencia y seis partidos perdidos.
En medio de este proceso, el futbolista brasileño utiliza una particular terapia acuática conocida como “hydro booting”, que emplea unas botas flotantes valoradas en US$20.000 por par para realizar ejercicios dentro del agua.
Neymar y una terapia de US$20.000
El tratamiento que utiliza Neymar busca aprovechar la flotación del agua para facilitar determinados movimientos y disminuir el impacto sobre las piernas durante los ejercicios de recuperación.
En las imágenes, el brasileño aparece dentro del agua utilizando las botas mientras realiza diferentes desplazamientos y ejercicios de movilidad.
De acuerdo con la información presentada en el material, el valor de cada par de estas botas alcanza los US$20.000, lo que refleja la inversión que puede existir en los procesos de recuperación de los deportistas de alto rendimiento.
¿Cómo funciona el “hydro booting”?
La terapia utiliza la flotación como elemento central para permitir que el deportista pueda realizar movimientos dentro del agua con una menor carga sobre las extremidades inferiores.
Las botas permiten que Neymar se mantenga sobre la superficie mientras ejecuta diferentes movimientos con sus piernas. De esta manera, el ejercicio se desarrolla en un entorno acuático que reduce el impacto frente a determinadas actividades realizadas fuera del agua.
El objetivo de este tipo de trabajo es mantener la movilidad y actividad física durante el proceso de recuperación, aunque la información disponible sobre el tratamiento mostrado no establece un plazo específico para el regreso del futbolista.
Una lesión que ya suma 31 días de ausencia
La lesión en el muslo comenzó el 4 de septiembre de 2026 y, según los datos proporcionados, Neymar acumula 31 días de ausencia y seis partidos perdidos durante la temporada 2026/2027.
La fecha de regreso todavía no está establecida en la información disponible. Por ello, la utilización del “hydro booting” se presenta como parte de su proceso de recuperación, sin que el tratamiento permita determinar por sí solo cuándo volverá a competir.
Mientras avanza en su recuperación, Neymar continúa utilizando diferentes herramientas para trabajar su movilidad. En este caso, la terapia acuática incorpora un equipo cuyo costo alcanza los US$20.000 por par, convirtiéndose en uno de los elementos más llamativos de su actual proceso.
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