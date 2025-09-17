Neymar podría volverse multimillonario por inesperada herencia

El delantero brasilero Neymar Jr. podría recibir una inyección económica que elevaría su patrimonio personal a niveles sin precedentes. Según reportes de prensa, un empresario, cuya identidad se mantiene en el anonimato, ha decidido dejar toda su fortuna en herencia al futbolista.
El testamento, formalizado en una oficina de Porto Alegre y autenticado el pasado 12 de junio, establece que Neymar será el único heredero de un patrimonio valorado en US$846 millones.
El motivo detrás de esta decisión, que ha sido calificada como “extraña y poco convencional”, fue revelado por el propio empresario en una entrevista con el portal Metrópoles.
Con 30 años y serios problemas de salud, el hombre explicó que, al no tener hijos ni pareja, buscaba a quién legar sus bienes. El empresario afirmó que se identifica con Neymar a nivel personal y que la estrecha relación del futbolista con su padre, Neymar Sr., le recuerda a su propio progenitor fallecido.
La sensación de ser blanco de difamaciones, que él comparte con el futbolista, también fue un factor decisivo. Esta combinación de motivos personales y la admiración por el astro del fútbol llevó a que este misterioso benefactor eligiera a Neymar como el destinatario de su vasta fortuna, que incluye propiedades, inversiones y acciones en grandes empresas.
Un patrimonio que desafía la lógica del fútbol: ¿Neymar superará a Cristiano Ronaldo y Messi?
La posible herencia de US$846 millones no solo incrementaría el patrimonio del futbolista, sino que lo colocaría en una posición financiera que pocos deportistas han alcanzado. Si el testamento se hace efectivo, la fortuna de Neymar, que ya supera los US$500 millones, se acercaría al selecto grupo de multimillonarios.
Para poner esta cifra en perspectiva, el valor total del Real Madrid, uno de los clubes más grandes del mundo, se estima en US$6.070 millones, según Forbes. Esto significa que la herencia que recibiría Neymar equivaldría a aproximadamente un 14% de la valoración del equipo español, demostrando la magnitud del legado.
La cifra de US$846 millones se sumaría a los 222 millones de euros que el PSG pagó por su traspaso del Barcelona en 2017, un monto que sigue siendo el más caro en la historia del fútbol. El impacto de esta herencia podría hacer que el futbolista se codee con los deportistas más ricos de la historia.
Aunque los activos de leyendas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son impresionantes, la inyección de capital que Neymar recibiría podría hacerlo superar sus fortunas. Curiosamente, el empresario decidió no dejar su fortuna al gobierno o a personas que no le agradaran, lo que demuestra su singular y personal motivación para seleccionar al delantero como único heredero.