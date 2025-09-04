Noticias empresariales

El NH Collection Barranquilla se consolida como destino de experiencias y eventos en la ciudad

El NH Collection Barranquilla Smartsuites Royal cuenta con ocho salas versátiles que se adaptan a diferentes formatos.

NH Collection Barranquilla Smartsuites Royal
El NH Collection Barranquilla se consolida como destino de experiencias y eventos en la ciudad. Foto: cortesía NH Collection Barranquilla Smartsuites Royal

El NH Collection Barranquilla Smartsuites Royal, ubicado en el barrio Alto Prado, se posiciona como un destino de hospitalidad y versatilidad en la capital del Atlántico, resaltando una experiencia con vistas panorámicas al río Magdalena.

El hotel, que cuenta con 118 habitaciones insonorizadas, modernas y luminosas, combina diseño contemporáneo, confort superior y servicios de primer nivel. Adicionalmente, piscina y jacuzzi en la azotea con vistas 360°, un spa urbano para tratamientos de bienestar, gimnasio 24/7, así como del restaurante Bocas de Ceniza y el bar Puerto Colombia.

Asimismo, la ubicación del hotel permite a los visitantes tener acceso a lugares turísticos de Barranquilla, entre esos:

  • Recorrido La Mita: un paseo en embarcación por el río Magdalena, con música en vivo y experiencias guiadas.
  • Ciénaga de Mallorquín: un renovado pulmón ambiental y ecoturístico de manglares, aves migratorias y biodiversidad.
  • Museo del Carnaval: espacio cultural e interactivo que preserva la esencia del carnaval de Barranquilla, declarado Patrimonio Oral e

Por otra parte, el NH Collection Barranquilla Smartsuites Royal cuenta con ocho salas versátiles que se adaptan a diferentes formatos, desde reuniones ejecutivas hasta conferencias y celebraciones con capacidad para 250 invitados.

La propuesta incluye asesoría personalizada, menús diseñados a medida, servicio de catering, decoración y soporte logístico.

Además de eso, se pueden celebrar cumpleaños, graduaciones, matrimonios, entre otros.

