Nicolás Saade será el nuevo director general de Gabrica

Gabrica, compañía especializada en el desarrollo y comercialización de productos y soluciones para el bienestar de las mascotas, anuncia el nombramiento de Nicolás Esteban Saade Rivera como nuevo director general.
Saade es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con más de 24 años de experiencia profesional en compañías nacionales y multinacionales de diferentes categorías de consumo masivo.
Durante su trayectoria se ha desempeñado como director comercial de Bayer Consumo para Colombia y como director de Estrategia Comercial para Bayer Latinoamérica, además de ocupar diferentes posiciones en compañías como Mondeléz International, Quala y Procter & Gamble.
Destacado: Ignacio Bravo, nuevo gerente general de Banco Falabella Colombia
“Llego a Gabrica con el firme propósito de seguir generando valor para nuestras categorías, marcas, clientes y consumidores. Es una compañía con grandes capacidades, un equipo humano talentoso y una posición relevante en el mercado de mascotas. Mi experiencia en crecimiento, transformación y desarrollo de negocios estará enfocada en potenciar esas fortalezas y seguir construyendo sobre lo que la compañía ha logrado”, afirmó el nuevo director general de Gabrica.
Cabe resaltar que, con una trayectoria de más de 34 años, la compañía cuenta actualmente con más de 570 colaboradores, más de 600 productos y tiene una cobertura que alcanza cerca del 90 % del territorio colombiano. También tiene presencia en Chile y Perú.