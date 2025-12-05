“No veo a los ‘discounters’ como una amenaza, sino como una oportunidad”: Carlos Calleja

El presidente de Grupo Éxito, Carlos Calleja, aseguró que la estrategia para aumentar su participación en Colombia viene siendo muy efectiva y que trabajan en fortalecer todos sus focos de negocio.
Asimismo, en entrevista con el podcast ‘Bolsillo con compromiso’, el empresario habló sobre la masificación del modelo discounters y cómo se han preparado para esta nueva realidad del comercio en el país.
“La narrativa en Colombia ha sido que los que vinieron a hacer la disrupción fueron los ‘discounters’ y no estoy en desacuerdo, en el sentido que hace 15 años llegó este formato, yo creo que los que queremos jugar en el mercado de la diferenciación tenemos que demostrar que estamos un paso delante de ellos”, introdujo el empresario.
En el país, afirmó, las cadenas low cost en el sector de retail “han llegado a muchos municipios, a miles de tiendas. Y eso no lo veo como una amenaza, lo veo como una oportunidad porque de alguna manera ellos van educando a la informalidad. Es como cuando llegan las calles de tierra a los pueblos y luego nosotros queremos venir y ofrecer algo mejor”.
“Entonces si bien se dio ese proceso, nosotros también hemos venido ganando participación de mercado -incluso contra ellos- por primera vez desde que llegaron”, comentó.
El empresario líder en Grupo Éxito, sin embargo, destacó que “la amenaza más grande viene de no realizar lo que tenemos que realizar para volvernos más grandes y en eso estamos trabajando. Y en no subestimar a ningún competidor”.
De acuerdo con el reporte de resultados del tercer trimestre, las ventas netas de la compañía alcanzaron los $11,4 billones, elevándose un 4,7 % respecto al mismo periodo del 2024.
Negocio de retail e inmobiliario de Grupo Éxito en Colombia
En la reciente estrategia de renovación de Grupo Éxito, parte de la afectividad -dice el empresario- ha tenido que ver también en la incidencia de la compañía en varias verticales de negocio.
“Contrario a lo que muchos piensan, el retail con el negocio de real state sí funciona. De hecho, parte de nuestra estrategia ahorita de reducir algunas de nuestras tiendas que eran bastante grandes -10.000 metros se puede hacer porque tenemos el negocio inmobiliario a la par y se generan unas sinergias bárbaras. Parte de los resultados que vienen mejorando se están dando por eso”, comentó el empresario.
Pero junto a lo anterior, dice que para el crecimiento del negocio es fundamental la implementación de la tecnología. “El negocio Fintech, o todo lo que se puede construir en ese mismo ecosistema atendiendo a los millones de clientes que pasan por nuestras tiendas con servicios que deberían complementar. Nosotros vemos que desde nuestra silla podemos ofrecer productos y servicios -muchas veces de la mano de la banca- de manera ágil para que haga sentido”.
Eso sí, también fue enfático en afirmar que no “no se puede olvidar la esencia”, que sigue siendo el negocio retail.