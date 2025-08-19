Nuestro Bogotá alcanzará ahorros del 56 % en su tarifa energética con más de 700 paneles solares instalados

Nuestro Bogotá, uno de los últimos centros comerciales en inaugurarse a nivel nacional, anunció que con los 710 paneles que se instalaron en su terraza, los cuales generarán un volumen estimado de 408.000 kilovatios hora (kWh) al año, se alcanzarían ahorros del 56 % en su tarifa energética durante el primer año de puesta en marcha.
Esta iniciativa, destacada en la reciente conferencia de resultados de Pei -propietario mayoritario del centro comercial- para el segundo trimestre del 2025, informaron que constituye una de las principales apuestas de eficiencia energética dentro del portafolio de este vehículo de inversión inmobiliaria, que es el más grande en el país.
“El portafolio de Pei se ha caracterizado por inmuebles de primer nivel, tanto por sus características comerciales como por sus prácticas de vanguardia. Y en ese sentido, Nuestro Bogotá no ha sido la excepción, pues, además de ser un activo altamente atractivo, estamos siendo un referente en la implementación de estrategias de sostenibilidad, como lo es la tecnología fotovoltaica”, explicó David Vaca, gerente estratégico de Nuestro Bogotá.
Cabe destacar que esta iniciativa se suma al conjunto de prácticas sostenibles que promueve el centro comercial desde su fundación: recolección y uso de aguas lluvias, aprovechamiento de desechos, recepción y circulación de ropa usada, y resocialización de mujeres pospenadas a través de empleo digno y formal.
Destacado: Ventas de Nuestro Bogotá crecieron 15 % en primer semestre de 2025
Ventas en primer semestre y nuevas apuestas
Durante el primer semestre de 2025, el centro comercial Nuestro Bogotá reportó un crecimiento del 15 % en ventas, con US$39 millones en facturación.
Adicionalmente, el tráfico de visitantes creció 8,8 % frente al mismo periodo de 2024, acercando al centro comercial a su meta de alcanzar el millón de visitantes mensuales.
Por otra parte, anunció la operación de una ruta gratuita entre el centro comercial y el Aeropuerto El Dorado, mediante una van con capacidad para 19 pasajeros y espacio para equipaje, que conecta también con hoteles de la zona y el Puente Aéreo.
Y, para el segundo semestre, Nuestro Bogotá ampliará su oferta de entretenimiento con el lanzamiento de nuevas atracciones.