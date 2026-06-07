“La IA por sí sola no funciona; el verdadero valor está en los datos”: CNID 

En medio de la acelerada adopción de inteligencia artificial en las empresas, las compañías tecnológicas enfrentan el reto de demostrar no solo capacidades técnicas, sino también experiencia en la implementación de soluciones que generen valor para los negocios.
En ese contexto, CNID recibió recientemente una certificación en inteligencia artificial generativa por parte de Amazon Web Services (AWS), un reconocimiento que valida su trayectoria en el desarrollo de proyectos basados en esta tecnología y fortalece su posición dentro del ecosistema tecnológico de la región.
En diálogo con Valora Analitik, Víctor Cortázar, sales director de CNID, habló sobre el impacto de la IA en la toma de decisiones empresariales, el valor de la certificación obtenida con AWS, las oportunidades que ofrece el mercado colombiano y los planes de crecimiento de la compañía.
¿Por qué cada vez más empresas están optando por soluciones relacionadas con inteligencia artificial, nube y ciberseguridad?
La inteligencia artificial se ha convertido en un mecanismo que facilita el crecimiento de las empresas. Permite hacer más con los recursos que ya se tienen, alcanzar objetivos más rápido y obtener resultados más concretos y robustos, siempre que se implemente correctamente.
Además, facilita muchos de los procesos habituales dentro de las organizaciones, permite llegar al mercado con nuevas soluciones y adaptarse con mayor rapidez a las tendencias. Hoy es una herramienta que facilita las ventas, el crecimiento, el cumplimiento de objetivos, la innovación y la creación de nuevos productos y servicios. Por eso las empresas le están apostando tan fuerte.
¿Cómo contribuye la adopción de IA a la toma de decisiones dentro de las organizaciones?
Hay algo muy importante y es que la IA por sí sola no funciona. Más allá de facilitar el procesamiento de información, no hace mucho más si no cuenta con una base adecuada.
Por eso es fundamental que las empresas entiendan el valor de tener información correctamente organizada, estructurada y trabajada. Los datos que tienen las compañías son muy valiosos. Si se ordenan adecuadamente y se combinan con inteligencia artificial, las decisiones que se toman a partir de los resultados son muy acertadas.
Los modelos de IA son muy buenos para hacer pronósticos, proyecciones y análisis futuros, pero dependen de la calidad de la información que reciben. Por eso los resultados son confiables siempre que la data entregada sea la adecuada.
En un mercado con alta demanda por este tipo de servicios, ¿qué valor agregado ofrece CNID a las empresas?
Uno de nuestros diferenciales es que hoy somos el segundo partner de Amazon en Colombia con la competencia en inteligencia artificial generativa. Eso nos permite afirmar que contamos con una especialización sólida en este campo.
Sin embargo, el valor no está únicamente en usar inteligencia artificial, sino en contar con un equipo de profesionales capacitados para implementarla correctamente. Nuestra oferta de valor está en el acompañamiento que brindamos a las empresas para entender sus necesidades, organizar la información y construir soluciones ajustadas a cada sector y modelo de negocio.
No se trata de vender una herramienta y dejar al cliente solo. Siempre nos hemos diferenciado por acompañar a las organizaciones y construir relaciones de largo plazo. Más que proveedores de tecnología, buscamos ser aliados estratégicos.
Destacado: ¿Dónde están las oportunidades para invertir en 2026?: los datos claves que deja mayo, según Colfondos
¿Cómo se ha adaptado la compañía a la transformación digital y cómo ha impactado esto su modelo de negocio?
Siempre hemos sido una empresa orientada a la innovación. Contamos con un área dedicada exclusivamente a este tema y, durante los 26 años que llevamos en el mercado, hemos desarrollado software y soluciones propias que se han ajustado a diferentes necesidades.
Nuestra capacidad para utilizar la tecnología a nuestro favor nos ha permitido entender mejor los procesos, replicar buenas prácticas y construir soluciones más eficientes y seguras. La ciberseguridad es uno de nuestros pilares, por lo que también aplicamos internamente lo que ofrecemos a nuestros clientes.
Todo esto se traduce en confianza, respaldo y conocimiento, elementos que hoy reflejamos en nuestras soluciones.
Además de IA, ciberseguridad y nube, ¿qué otros servicios ofrecen a las compañías?
Somos muy fuertes en servicios profesionales. Contamos con equipos de ingenieros certificados en AWS, ciberseguridad, big data e inteligencia artificial, entre otras áreas.
No solo comercializamos tecnología, también ofrecemos conocimiento, experiencia y acompañamiento. Prestamos servicios de desarrollo, implementación, seguridad, consultoría, soporte y mesas de ayuda.
Nos enfocamos en acompañar a las empresas desde una visión consultiva para ayudarlas a desarrollar proyectos que generen valor. Ese es uno de nuestros principales diferenciales.
¿Cómo adaptan sus soluciones a las necesidades específicas de cada industria?
Trabajamos con clientes de múltiples sectores y verticales de negocio, pero nuestro enfoque es siempre consultivo. Nos sentamos con cada empresa para entender qué hace, hacia dónde va, cuáles son sus objetivos, sus desafíos y las necesidades que busca resolver.
La tecnología son piezas que se integran para solucionar problemas, pero la verdadera diferencia está en entender el negocio. Aunque tenemos experiencia en sectores como automotriz, retail, transporte, logística, servicios financieros y fintech, cada organización tiene particularidades que requieren un análisis específico.
Nuestros ingenieros participan directamente en ese proceso de entendimiento para construir soluciones ajustadas a cada realidad.
¿Cómo funciona la relación de CNID con Amazon Web Services (AWS)?
Nuestra relación con Amazon comenzó hace varios años gracias a la visión de los socios de la compañía, quienes siempre han buscado trabajar con los mejores actores de la industria.
AWS fue una apuesta natural porque fue pionera en la creación de la nube y de muchos de los servicios que hoy conocemos. Desde entonces hemos construido una relación muy cercana y de beneficio mutuo.
Compartimos una visión enfocada en el cliente, en la calidad del servicio y en la satisfacción de los usuarios. Además, trabajamos conjuntamente en proyectos, apertura de mercados y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.
Ha sido una relación que nos ha permitido crecer, aprender y generar empleo, fortaleciendo el ecosistema tecnológico tanto para Amazon como para nosotros.
Recientemente obtuvieron una certificación en inteligencia artificial generativa de AWS. ¿Qué representa este reconocimiento para la compañía?
Es un logro muy importante porque respalda años de trabajo en inteligencia artificial. Desde hace tiempo venimos desarrollando proyectos relacionados con machine learning e inteligencia artificial, mucho antes de la llegada de la IA generativa.
Pudimos demostrar ante Amazon nuestra experiencia, conocimiento y trayectoria en este campo. El proceso fue exigente y requirió sustentar casos de éxito y capacidades técnicas.
Para nosotros es el reconocimiento al esfuerzo de todo un equipo de trabajo. Además, envía un mensaje claro al mercado: sabemos de inteligencia artificial generativa y contamos con las capacidades para desarrollar proyectos sostenibles, seguros y de largo plazo. También representa el respaldo de Amazon frente a nuestros clientes.
¿Qué beneficios trae esta certificación para las empresas que trabajan con ustedes?
La certificación permite acceder a beneficios y programas que AWS pone a disposición de los clientes.
Por ejemplo, si una empresa tiene un proyecto de inteligencia artificial que requiere inversión en infraestructura, talento humano o desarrollo, Amazon puede aportar recursos, fondos e incluso ingenieros especializados para apoyar su ejecución.
La idea es que los proyectos no se queden en una propuesta o en un documento, sino que puedan convertirse en iniciativas reales con apoyo tecnológico y financiero.
¿Cómo avanza el proceso de internacionalización de la compañía?
Hace aproximadamente cuatro años iniciamos un proceso de expansión en Latinoamérica.
La primera oficina que abrimos fue en Lima, Perú, donde actualmente contamos con clientes y equipos de trabajo. Posteriormente, abrimos operaciones en México y luego en Estados Unidos.
La presencia en Estados Unidos respondió también a necesidades comerciales y operativas relacionadas con el marketplace a través del cual ofrecemos servicios y soluciones. Además, estamos desarrollando iniciativas en Ecuador a través de aliados estratégicos y actualmente evaluamos nuevas oportunidades en Centroamérica, particularmente en Panamá y El Salvador, así como en Chile.
La meta es continuar expandiendo nuestra presencia durante los próximos dos o tres años.
En 2025 registraron un crecimiento cercano al 33 %. ¿Qué expectativas tienen para este año?
El año pasado crecimos 33 %, un resultado que estuvo por encima de nuestras expectativas.
Para 2026 esperamos crecer entre 35 % y 40 %. Ha sido un año retador e interesante, especialmente por el impacto que está generando la IA en todos los sectores. La velocidad de adopción es muy alta y queremos participar activamente en ese crecimiento del mercado, acompañando a más empresas en sus procesos de transformación tecnológica.
¿Qué tan preparado está el ecosistema digital colombiano y qué oportunidades identifica para seguir fortaleciéndolo?
Colombia está muy bien posicionada. Es uno de los mayores exportadores de talento tecnológico y muchas compañías internacionales vienen al país en busca de profesionales altamente capacitados.
Hay empresas muy sólidas y mucho potencial de crecimiento. Lo importante es seguir apostándole al desarrollo local, fortalecer las compañías colombianas y continuar enviando mensajes positivos sobre la capacidad tecnológica del país.
La tecnología tiene un impacto directo en la generación de empleo y en la atracción de proyectos internacionales. Esa es una oportunidad que debemos seguir aprovechando.
Destacado: Nuevas rutas aéreas en Colombia: así son los vuelos de apenas 20 minutos hacia estos destinos