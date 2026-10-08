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Nueva colaboración entre Bon Bon Bum y J Balvin proyecta llevar 55 millones de bombones a 15 países

Bon Bon Bum concentra el 78 % de participación de mercado y una distribución superior al 80 % del territorio colombiano.

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Nueva colaboración entre Bon Bon Bum y J Balvin
Nueva colaboración entre Bon Bon Bum y J Balvin. Foto: cortesía Colombina

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Bon Bon Bum, de Colombina, es líder en la categoría de bombones con chicle en 12 países de América Latina, entre ellos Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, Venezuela, Chile, República Dominicana, Jamaica y Haití.

En Colombia, específicamente, concentra el 78 % de participación de mercado y una distribución superior al 80 % del territorio nacional.

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En ese contexto, la marca se unió con J Balvin en una nueva colaboración que llegará a 15 países con una producción estimada de 55 millones de unidades.

Para Mauricio Escobar, vicepresidente de Mercado de Colombina, “el éxito no debería entenderse únicamente por el resultado, sino por todo lo que una persona está dispuesta a construir para alcanzarlo. Eso es lo que hace tan poderosa esta colaboración, nos permite hablarle a una generación que tiene grandes sueños, pero también recordarle que perseguirlos exige convicción, disciplina y tiempo”.

J Balvin y Bon Bon Bum
J Balvin y Bon Bon Bum. Foto: Colombina

La edición se reconoce porque su empaque y palito se visten de amarillo, inspirados en el universo visual de J Balvin, acompañado por su carita feliz con rayos grabada en el caramelo.

En su interior conserva el tradicional caramelo rojo de Bon Bon Bum, uno de los sabores más reconocidos de la marca.

Cabe resaltar que esta edición tendrá una producción de aproximadamente 55 millones de unidades y estará disponible en 15 países, entre ellos Estados Unidos, España, Perú, Guatemala, Ecuador y Venezuela, además de Colombia.

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