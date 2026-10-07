Mike Bahía y Greeicy debutan como empresarios de alimentos: así es su negocio que ya llega a 193 municipios de Colombia

Mike Bahía y Greeicy han construido buena parte de su trayectoria en la música, pero su actividad empresarial empieza a tomar un lugar cada vez más visible. La pareja de artistas colombianos ahora apuesta por una categoría de consumo masivo que busca entrar en la rutina de los consumidores a través de snacks y una estrategia de distribución nacional.
Lea también: Hot Sale 2026: estas son las fechas y ofertas que podrán encontrar los compradores
La iniciativa se desarrolla a través de Sitaku Foods and Drinks, compañía colombiana de alimentos fundada en 2025 y enfocada en el desarrollo de marcas de snacks. El proyecto combina la imagen de los artistas con una estrategia comercial que ya alcanzó una presencia relevante en diferentes regiones del país.
Actualmente, Sitaku cuenta con presencia en 1.651 puntos de venta ubicados en 193 municipios de Colombia, incluyendo mercados como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Manizales y Armenia.
La expansión de la compañía se apoya en una estrategia omnicanal y en acuerdos de distribución con algunas de las principales cadenas de retail del país, entre ellas Oxxo, Ara, Ísimo y Dollarcity. De esta manera, la apuesta de los artistas trasciende el lanzamiento de una marca asociada a sus nombres y busca competir dentro de una categoría de consumo cotidiano.
Así es el negocio de Mike Bahía y Greeicy
La propuesta empresarial está construida alrededor de la filosofía “Sin tanta culpa”, concepto del que también surge el nombre Sitaku. La compañía busca desarrollar marcas que estén vinculadas con momentos cotidianos de consumo y que tengan una conexión cercana con los consumidores.
Una de sus principales apuestas es Las Favoritas de Kai & Los Favoritos de Kai, una línea desarrollada junto con la familia y en la que Mike Bahía, Greeicy y su hijo Kai aparecen como imagen oficial.
El portafolio incluye papas en ocho sabores: mayonesa, BBQ, salsa rosada, limón, pollo, tomate, queso y natural. A esto se suman chicharrones disponibles en cuatro opciones: natural, BBQ, limón y al ajillo.
Estos productos tienen presencia en las redes de Oxxo y Ara, dos de los canales utilizados por Sitaku para ampliar su alcance en el mercado nacional. Para Greeicy, la construcción de esta marca tiene un componente que va más allá de vender alimentos. La artista destacó el significado que tiene el proyecto para la familia y señaló: “Esta marca llegó a contar una historia bonita, a contar no solamente un producto que vende sino todo lo que hay detrás, hecho con amor”.
Puede interesarle: Vuelos baratos para fin de año y 2027: hay tiquetes desde $69.300 y descuentos de hasta 64 %
La segunda línea de negocio es Andina Selecta, una propuesta que busca diferenciarse dentro del segmento de snacks artesanales mediante papas de cocción lenta y sabores asociados con diferentes referentes geográficos de Colombia.
La línea incluye cuatro productos: Limón Tahití, inspirado en la Piedra del Peñol; Panceta Caramelizada, relacionada con el Santuario de las Lajas; Crema y Especias, con referencia al Cerro de Monserrate; y Sal y Vinagre, inspirado en la Catedral de Sal de Zipaquirá.
A diferencia de la primera línea, Andina Selecta tiene presencia en una red más amplia de cadenas: sus productos se comercializan a través de Oxxo, Ara, Ísimo y Dollarcity.
Con estas dos líneas, Sitaku busca participar en diferentes espacios dentro del mercado de snacks, desde productos de consumo masivo hasta una oferta con una propuesta más artesanal y vinculada con elementos de identidad nacional.
¿Cuánto quiere vender Sitaku?
La compañía ya tiene definida una hoja de ruta para continuar con su expansión en Colombia. Para 2027, Sitaku plantea como meta comercial colocar entre 2,6 millones y 3 millones de unidades en el mercado nacional.
La empresa también proyecta un crecimiento anual de 5,8 % hasta 2035, tomando como referencia la expansión del sector de snacks. Dentro de sus planes está ampliar su presencia tanto en grandes cadenas como en los canales tradicionales de comercialización.
La proyección contempla llegar a más de 4.700 tiendas hard discount y a 110.523 puntos del canal tradicional, lo que muestra que la estrategia no se limita a los supermercados o grandes superficies.
Ese despliegue resulta relevante para una compañía que apenas inició operaciones en 2025, pues su apuesta consiste en ampliar rápidamente la distribución y aprovechar distintos formatos de comercio para llevar sus productos a más consumidores.
El proyecto también busca diferenciarse por la forma en que construye su comunicación. Para Nassif Kamle, socio de Sitaku, el objetivo no era hacer un lanzamiento convencional alrededor de la imagen de los artistas.
“No queríamos lanzar una marca con un anuncio tradicional. Queremos construir marcas cercanas y auténticas, que conecten con las nuevas generaciones y se integren de forma natural en la rutina de las personas”, afirmó Kamle.
Mike Bahía y Greeicy, además de ser los rostros de algunas de las referencias de Sitaku, participan como fundadores del proyecto empresarial. Para ellos, la conexión entre la música, la familia y la marca hace parte de una construcción que busca desarrollarse de manera progresiva.
También puede leer: Tarjeta de crédito o débito: presidente de Mastercard explica cuándo conviene usar cada una
Mike Bahía resumió esa visión al referirse al proceso de construcción de la marca y a la experiencia familiar que también está detrás del proyecto: “Las cosas lindas toman tiempo y son para siempre, como nuestro hijo… aunque sé que nos vamos a equivocar siendo padres con seguridad en medio de tanto amor cada error será sin tanta culpa…”.