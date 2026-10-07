Hot Sale 2026: estas son las fechas y ofertas que podrán encontrar los compradores

Cada vez más colombianos recurren a internet para comprar productos, comparar precios y encontrar ofertas y descuentos sin tener que desplazarse hasta una tienda física. Desde tecnología y electrodomésticos hasta ropa, viajes, artículos para el hogar y productos de belleza, el comercio electrónico se ha convertido en una alternativa habitual para quienes buscan variedad y, en muchos casos, mejores precios.
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En ese escenario, hay temporadas de descuentos que generan especial expectativa entre los compradores, porque concentran en pocos días promociones de diferentes comercios y categorías. Una de ellas es Hot Sale, evento que volverá a realizarse en Colombia durante octubre de 2026 y que este año llegará con una nueva modalidad de ofertas.
La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) anunció que la nueva edición tendrá hasta 96 anunciantes y proyecta que el evento movilice 12,5 millones de transacciones y $2,4 billones en ventas. La iniciativa busca impulsar las compras por internet durante el último trimestre del año y anticipar parte del movimiento comercial de la temporada de fin de año.
¿Cuándo será el Hot Sale 2026 en Colombia?
Una de las principales novedades para los compradores será que el Hot Sale tendrá dos momentos diferentes. El primero será Drops by Hot Sale, que se desarrollará entre el 16 y el 18 de octubre de 2026. Se trata de una nueva modalidad de ofertas con disponibilidad y vigencia limitadas.
Después llegará el evento principal de Hot Sale, entre el 19 y el 23 de octubre. De esta manera, los consumidores tendrán varios días para revisar las diferentes propuestas comerciales y decidir qué productos o servicios quieren comprar.
La nueva modalidad de Drops busca diferenciarse de una promoción tradicional. En este caso, las ofertas estarán disponibles durante una ventana de tiempo determinada y tendrán una cantidad disponible definida.
Según la CCCE, cada oferta estará diseñada para agotarse dentro de un periodo específico y no repetirse, por lo que los compradores tendrán que estar atentos a la disponibilidad y al momento en que aparezca cada promoción.
¿Qué ofertas podrán encontrar los compradores en el Hot Sale?
La edición de Hot Sale 2026 tendrá ofertas en diferentes categorías, por lo que no estará concentrada únicamente en productos tecnológicos. Entre los sectores anunciados están viajes, tecnología, electrodomésticos, moda, deportes, productos infantiles, salud y belleza, hogar y servicios, además de alianzas financieras.
Esto significa que los consumidores podrán encontrar oportunidades de compra en diferentes tipos de productos y servicios durante el evento, dependiendo de las promociones que habilite cada uno de los anunciantes participantes.
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Uno de los cambios que puede resultar más relevante para quienes buscan descuentos es que la nueva modalidad permitirá consultar en tiempo real la disponibilidad de las ofertas.
Además, el precio de cada promoción podrá compararse con el de otras tiendas. El objetivo es que el comprador tenga más elementos para determinar si el descuento realmente representa una oportunidad de compra.
La CCCE señala que esta característica busca fortalecer la verificabilidad de las promociones y evitar que el consumidor tenga que decidir únicamente a partir del porcentaje de descuento anunciado.
Durante el Hot Sale de octubre de 2025, el comercio electrónico alcanzó ventas por $1,8 billones, además de registrar 2.001.925 sesiones, 7.955 registros y 2.990.041 impresiones, de acuerdo con las cifras de la CCCE.
Para 2026, la organización proyecta un crecimiento de 25 % en el número de transacciones, hasta llegar a 12,5 millones. En valor de ventas, la expectativa es todavía mayor: la CCCE calcula un crecimiento de 34,1 %, con un movimiento comercial estimado de $2,4 billones.
Carlos Güisa, gerente de Análisis Económico y Proyectos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, explicó que estas proyecciones responden al comportamiento observado en el comercio digital y al papel que Hot Sale ha adquirido dentro de la actividad comercial del país.
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“Para esta nueva edición, la CCCE proyecta un crecimiento de 25% en el número de transacciones frente a octubre de 2025, hasta alcanzar 12.5 millones y un crecimiento en el valor de ventas de 34,1% por un valor estimado de $2.4 billones de pesos”, afirmó Güisa.
El ejecutivo agregó que “el comportamiento que hemos observado confirma que Hot Sale se ha convertido en un evento clave para la actividad comercial y digital del país, con oportunidades para todo el ecosistema”. Los consumidores podrán consultar la información de la edición de octubre de 2026 en Hot Sale Colombia.