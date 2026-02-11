Nueva EPS confirmó alivio para entrega de medicamentos: Este es el cambio

La Nueva EPS dio a conocer que los usuarios de su entidad podrán retomar el proceso de entrega de medicamentos en 40 puntos de atención de Colsubsidio.
Estos, de acuerdo con la EPS, se encuentran en Bogotá, Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Valle del Cauca. El listado de los puntos de entrega se encuentra en la página de la entidad.
“Es importante destacar que, por el momento, la reactivación del servicio se realizará únicamente en los puntos confirmados, lo que permitirá ampliar la cobertura y facilitar el acceso de los afiliados a sus tratamientos”, dijo la Nueva EPS.
También confirmó la entidad que los horarios de atención serán de lunes a sábado y variarán según el punto de atención; cada uno de ellos se encuentra detallado en el enlace mencionado anteriormente.
Mas detalles de la entrega de medicamentos de la Nueva EPS
La petición también se centra en que los usuarios lleguen de forma escalonada y organizada, permitiendo así una atención más ágil y evitando congestiones en los puntos de dispensación.
“Este proceso ha contado con el acompañamiento permanente del Gobierno Nacional, encabezado por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como con la participación activa de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), entidades que han liderado y respaldado las mesas de trabajo orientadas a asegurar la prestación del servicio farmacéutico”, agregó la entidad.
Esto último al tiempo que se deja en claro que estos acuerdos representan un paso clave para superar las dificultades presentadas en semanas anteriores.
“La entidad invita a los usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales, donde se continuará comunicando de manera transparente el avance en la normalización del servicio”, dijo la Nueva EPS.