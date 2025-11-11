La nueva experiencia inmersiva de uno de los libros más populares del mundo

Hasta el 18 de enero de 2026, el centro comercial Gran Estación será el escenario de El Principito: Una Aventura Inmersiva, una puesta en escena oficial licenciada inspirada en la célebre obra de Antoine de Saint-Exupéry.
Con más de 1.000 metros cuadrados de arte, tecnología y juego, la experiencia combina proyección inmersiva 360°, teatro en vivo, zonas interactivas y espacios educativos, ofreciendo un recorrido que conecta a grandes y pequeños con los valores esenciales de la amistad, la imaginación y el amor.
Los visitantes podrán disfrutar de escenografías y puestas en escena de los momentos más icónicos del libro, como el Sahara, el Jardín de las Rosas y el Asteroide B-612, entre otros. Cada ambiente fue diseñado como una oportunidad fotográfica y de recordación, ideal para capturar momentos en familia.
“Las palabras del Principito están más vigentes que nunca. En un mundo saturado de pantallas y distracciones, su mensaje sobre la importancia de mirar con el corazón es una brújula necesaria para todas las generaciones”, afirmó Alejandro Riviere, director creativo de Intuit SAS, estudio responsable de la creación en alianza con el estudio francés custodio de la licencia oficial.
Además de sus espacios inmersivos y artísticos, los visitantes encontrarán en la tienda oficial una colección exclusiva de artículos y piezas, junto con las ediciones especiales del libro, curadas bajo licencia oficial.
La experiencia está ubicada en el tercer piso del centro comercial y la boletería se consigue en la taquilla del lugar y los precios son: $35.000 para adultos y $30.000 para niños. Los horarios son de lunes a viernes de 1 a 8 p. m. y sábados, domingos y festivos de 11 a. m. a 8 p. m.