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Nueva justicia agraria en Colombia: habrá jueces especializados para conflictos de tierras y asuntos de campo

La nueva ley redefine la estructura judicial para resolver conflictos sobre tierras y campo.

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Inflación del productor
Sector agro. Imagen: Cortesía MinAgricultura.

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El Congreso de Colombia aprobó una ley estatutaria que crea la Jurisdicción Agraria y Rural, un nuevo componente de la Rama Judicial orientado a resolver conflictos sobre tierras, propiedad rural y asuntos del campo.

En la práctica, esto corrige una fragmentación: hoy los conflictos agrarios se reparten entre jueces civiles, administrativos y restitución de tierras. Con la nueva jurisdicción, se busca unificar criterios, especializar decisiones y reducir tiempos procesales.

Sobre el tipo de controversias que entrarán en la jurisdicción:

•       Conflictos por propiedad, posesión y tenencia de la tierra

•       Litigios sobre formalización y titulación

•       Disputas en zonas de reforma agraria

•       Casos con comunidades étnicas y territorios colectivos

•       Tensiones por uso del suelo, agua y recursos naturales

Con la reforma, la Jurisdicción Agraria y Rural quedará integrada por la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia —como órgano de cierre—, el Consejo de Estado en sus competencias, los Tribunales Agrarios y Rurales, y los Juzgados Agrarios y Rurales.

Ministerio Agricultura
Ministerio Agricultura. Foto: MinAgricultura.

Estos últimos serán la base del sistema y contarán con equipos técnicos e interdisciplinarios para abordar conflictos complejos, con enfoque étnico, de género y territorial.

Además, se crearán centros de apoyo técnico y facilitadores desde la Defensoría del Pueblo para orientar a poblaciones vulnerables en el acceso a la justicia.

La ley introduce un elemento poco común en otras jurisdicciones: un diseño explícitamente territorial.

Los juzgados no se distribuirán solo por carga judicial, sino por variables como: Zonas PDET (posconflicto), alta informalidad en la propiedad rural, presencia de comunidades campesinas, indígenas o afro, conflictos por cultivos ilícitos o concentración de tierra.

A diferencia de otros despachos judiciales, aquí no solo habrá abogados, se prevé incorporar agrónomos, ingenieros, expertos en catastro y especialistas sociales y étnicos.

Concursos, presupuesto y retos de implementación

La provisión de jueces, magistrados y demás funcionarios se hará mediante concursos de mérito organizados por el Consejo Superior de la Judicatura, con énfasis en conocimientos en derecho agrario, ambiental y administrativo. Mientras se surten estos procesos, se permitirá la designación provisional en zonas priorizadas.

La ley también obliga al Gobierno a garantizar los recursos para la puesta en marcha de esta jurisdicción, en línea con el marco fiscal de mediano plazo, y establece que el Consejo Superior de la Judicatura deberá rendir informes anuales al Congreso sobre su funcionamiento.

La creación de esta jurisdicción responde a una deuda histórica en el acceso a justicia en el campo, en medio de conflictos por la tierra, informalidad en la propiedad y rezagos institucionales. Sin embargo, su implementación dependerá de la capacidad presupuestal, la rapidez en la creación de despachos y la formación de operadores judiciales especializados en un contexto rural altamente complejo.

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Tags: Agricultura, Colombia, Noticias Valora Analitik
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