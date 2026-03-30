Nueva justicia agraria en Colombia: habrá jueces especializados para conflictos de tierras y asuntos de campo

El Congreso de Colombia aprobó una ley estatutaria que crea la Jurisdicción Agraria y Rural, un nuevo componente de la Rama Judicial orientado a resolver conflictos sobre tierras, propiedad rural y asuntos del campo.
En la práctica, esto corrige una fragmentación: hoy los conflictos agrarios se reparten entre jueces civiles, administrativos y restitución de tierras. Con la nueva jurisdicción, se busca unificar criterios, especializar decisiones y reducir tiempos procesales.
Sobre el tipo de controversias que entrarán en la jurisdicción:
• Conflictos por propiedad, posesión y tenencia de la tierra
• Litigios sobre formalización y titulación
• Disputas en zonas de reforma agraria
• Casos con comunidades étnicas y territorios colectivos
• Tensiones por uso del suelo, agua y recursos naturales
Con la reforma, la Jurisdicción Agraria y Rural quedará integrada por la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia —como órgano de cierre—, el Consejo de Estado en sus competencias, los Tribunales Agrarios y Rurales, y los Juzgados Agrarios y Rurales.
Estos últimos serán la base del sistema y contarán con equipos técnicos e interdisciplinarios para abordar conflictos complejos, con enfoque étnico, de género y territorial.
Además, se crearán centros de apoyo técnico y facilitadores desde la Defensoría del Pueblo para orientar a poblaciones vulnerables en el acceso a la justicia.
La ley introduce un elemento poco común en otras jurisdicciones: un diseño explícitamente territorial.
Los juzgados no se distribuirán solo por carga judicial, sino por variables como: Zonas PDET (posconflicto), alta informalidad en la propiedad rural, presencia de comunidades campesinas, indígenas o afro, conflictos por cultivos ilícitos o concentración de tierra.
A diferencia de otros despachos judiciales, aquí no solo habrá abogados, se prevé incorporar agrónomos, ingenieros, expertos en catastro y especialistas sociales y étnicos.
Concursos, presupuesto y retos de implementación
La provisión de jueces, magistrados y demás funcionarios se hará mediante concursos de mérito organizados por el Consejo Superior de la Judicatura, con énfasis en conocimientos en derecho agrario, ambiental y administrativo. Mientras se surten estos procesos, se permitirá la designación provisional en zonas priorizadas.
La ley también obliga al Gobierno a garantizar los recursos para la puesta en marcha de esta jurisdicción, en línea con el marco fiscal de mediano plazo, y establece que el Consejo Superior de la Judicatura deberá rendir informes anuales al Congreso sobre su funcionamiento.
La creación de esta jurisdicción responde a una deuda histórica en el acceso a justicia en el campo, en medio de conflictos por la tierra, informalidad en la propiedad y rezagos institucionales. Sin embargo, su implementación dependerá de la capacidad presupuestal, la rapidez en la creación de despachos y la formación de operadores judiciales especializados en un contexto rural altamente complejo.