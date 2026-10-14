Nueva megaobra de $22.087 millones conectará a Soacha y Bogotá: tendrá enlace con el Metro

Bogotá, Soacha y Cundinamarca firmaron un convenio para construir el Ciclopuente Tibanica, una infraestructura que busca mejorar la movilidad de peatones y ciclistas entre ambos territorios. El proyecto contará con una inversión de $22.087 millones y tiene prevista su adjudicación para el primer trimestre de 2027.
El acuerdo fue suscrito por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. La obra conectará la Alameda El Porvenir, en la capital del país, con la avenida Terreros, en Soacha, y facilitará la integración con los corredores de movilidad existentes.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, el proyecto beneficiará a una población de entre 1,5 y 1,6 millones de personas que residen en sectores de Bosa y Soacha. Asimismo, se proyecta que la infraestructura permita atender diariamente 32.971 desplazamientos peatonales y 7.230 viajes en bicicleta.
¿Cómo será el nuevo Ciclopuente Tibanica?
La estructura metálica tendrá una longitud de 38 metros y estará ubicada sobre la quebrada Tibanica. El diseño contempla un espacio para peatones, un carril bidireccional para bicicletas y elementos de separación que permitirán organizar el tránsito de los usuarios.
El proyecto también incluye la construcción de una rampa de acceso por el costado norte, una plazoleta y espacios públicos de conexión en Soacha. En total, se habilitarán cerca de 2.240 metros cuadrados de espacio público y 370 metros de ciclorruta para integrar el puente con la infraestructura existente.
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La conexión facilitará los desplazamientos diarios y el acceso a otros sistemas de transporte, como la Línea 1 del Metro de Bogotá y TransMilenio. Además, contribuirá a mejorar la conexión entre el Parque La Tingua de Tibanica y el Parque Metropolitano Potrero Grande.
¿Quiénes financiarán la obra?
El presupuesto total del Ciclopuente Tibanica asciende a $22.087 millones recursos que serán aportados por diferentes entidades mediante contribuciones económicas y en especie.
La Agencia Regional de Movilidad destinará $17.487 millones para cubrir los costos de construcción, interventoría, adquisición de terrenos, gestión predial y gerencia del proyecto.
Por su parte, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) aportará $1.754.092.179 en especie, correspondientes a estudios, diseños e interventoría. La Alcaldía de Soacha contribuirá con $1.464.453.760 en especie, representados en terrenos municipales requeridos para ejecutar las obras.
¿Cuándo comenzará la construcción del Ciclopuente Tibanica?
El cronograma contempla un plazo de ejecución de 25 meses, contado a partir de la firma del acta de inicio. Durante ese periodo se deberán completar las etapas de gestión predial, estructuración, licitación, contratación, preconstrucción, construcción y liquidación de los contratos.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, señaló que la obra también mejorará las condiciones de movilidad de los habitantes de 30 barrios de la zona.
Además, el mandatario indicó que el proyecto complementará el puente vehicular sobre la quebrada Tibanica, cuya adjudicación, según informó, ya se realizó recientemente.