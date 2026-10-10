Megaobra de 3,2 kilómetros en Soacha conectará con TransMilenio: Desplazamiento será de 16 minutos

Soacha avanza en la estructuración de una nueva alternativa de transporte público que busca mejorar la movilidad de miles de habitantes, especialmente en los sectores de difícil acceso de las comunas 4 y 5. Se trata de un cable aéreo que conectaría Ciudadela Sucre y otros barrios de Altos de Cazucá con la estación Terreros de TransMilenio, ubicada sobre la Autopista Sur.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, dio a conocer los avances de esta iniciativa tras una reunión de trabajo con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, en la que se revisaron los aspectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura y las condiciones necesarias para continuar con el proyecto.
La propuesta contempla un trazado de 3,82 kilómetros y la construcción de tres estaciones, con las que se busca facilitar los desplazamientos de los residentes que actualmente deben invertir una parte considerable de su tiempo en llegar a los principales corredores de transporte del municipio.
La iniciativa hace parte de las acciones de articulación entre la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Transporte para impulsar obras que contribuyan a mejorar las condiciones de movilidad de la población.
En ese contexto, uno de los objetivos de la mesa de trabajo es avanzar en el acompañamiento del Gobierno De La Espriella, revisar los estudios técnicos disponibles y establecer las condiciones financieras que permitan definir los siguientes pasos para la ejecución de la obra.
¿Cómo será el cable aéreo que tendrá Soacha?
El proyecto contempla tres estaciones estratégicas distribuidas a lo largo de un recorrido de 3,82 kilómetros. La primera estaría ubicada cerca de la estación Terreros de TransMilenio, lo que facilitaría la conexión del sistema aéreo con el transporte masivo que opera en la Autopista Sur.
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Las estaciones proyectadas estarán ubicadas de la siguiente manera:
- La primera estación estaría ubicada en inmediaciones de la estación Terreros de TransMilenio y funcionaría como punto de conexión con este sistema de transporte conectando con la Autopista Sur
- La segunda estación se prevé que esté ubicada en el barrio El Paraíso de Corinto. Se localizaría en el sector de Altos de Cazucá, una de las zonas contempladas dentro del área de influencia del proyecto.
- Finalmente, la estación 3 se ubicaría en el barrio Villa Nueva Alta, en Ciudadela Sucre. Conectaría este sector residencial con el resto del recorrido del cable aéreo.
En cuanto a sus características operativas, cada cabina tendría capacidad para transportar a 10 pasajeros. Para la primera fase se estima una flota de 50 cabinas, mientras que en una segunda etapa esta podría ampliarse hasta alcanzar las 120 unidades.
La demanda potencial calculada para el sistema sería de aproximadamente 2.600 pasajeros por hora pico. Esta capacidad permitiría atender parte de los desplazamientos cotidianos de los habitantes de los sectores beneficiados y facilitar su conexión con otros medios de transporte.
¿Cuánto tiempo ahorrarían los habitantes de Soacha?
Uno de los principales objetivos de la iniciativa es disminuir los tiempos de desplazamiento de las personas que viven en las zonas de influencia. Según las proyecciones presentadas, el recorrido podría pasar de aproximadamente 40 minutos a 16 minutos.
La reducción estimada sería de 24 minutos por trayecto, aunque el resultado dependerá de las condiciones de operación que se definan para el sistema.