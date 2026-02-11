Nueva subestación eléctrica en Antioquia promete reducir apagones y fortalecer la red 

La infraestructura eléctrica del oriente antioqueño entra en una nueva fase. La nueva subestación eléctrica en Antioquia, adjudicada por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), busca reducir riesgos de fallas, aumentar la confiabilidad del sistema y preparar la red para el crecimiento futuro de la demanda en una de las regiones más dinámicas del país.
El Gobierno nacional confirmó la adjudicación del proyecto Subestación Corrientes 230 kV y sus líneas de transmisión asociadas a la firma PEL Panamá ESTATE S.A., una obra que será construida cerca del municipio de Cocorná y que beneficiará directamente a comunidades de Cocorná, El Santuario y Granada, además de otros municipios del oriente antioqueño.
La relevancia del anuncio trasciende el ámbito local. Antioquia es uno de los departamentos con mayor peso en la matriz eléctrica nacional. Según datos oficiales del Ministerio de Minas y Energía y XM (operador del Sistema Interconectado Nacional), el departamento concentra una porción significativa de la capacidad hidroeléctrica instalada del país, con proyectos estratégicos como Hidroituango y varias centrales que aportan al Sistema de Transmisión Nacional (STN).
Qué implica la nueva subestación eléctrica en Antioquia
El proyecto contempla la construcción de una nueva subestación eléctrica en alta tensión (230 kV), junto con líneas de transmisión y adecuación de redes existentes para mejorar el transporte de energía en la zona.
La empresa adjudicataria será responsable del diseño, compra de equipos, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura, un esquema que busca asegurar eficiencia técnica y sostenibilidad operativa en el largo plazo.
Indira Portocarrero, directora de la UPME, destacó que “con esta obra en el oriente antioqueño fortalecemos el servicio de energía en la región, mejoramos la calidad y estabilidad del suministro eléctrico, reducimos riesgos de fallas y garantizamos la atención al crecimiento de la demanda”.
Antioquia, además de ser un polo de generación, también registra un aumento en consumo asociado a expansión empresarial, desarrollo inmobiliario y nuevas iniciativas productivas en el oriente del departamento. Municipios como El Santuario y Cocorná han experimentado crecimiento poblacional y empresarial en los últimos años, lo que eleva la presión sobre las redes regionales (STR).
La nueva subestación eléctrica en Antioquia se enmarca, entonces, en una estrategia más amplia de seguridad energética. La UPME señala que el proyecto “reducirá las limitaciones del sistema eléctrico en Antioquia y permitirá la conexión de nuevos proyectos de generación de energía, fortaleciendo la capacidad de transporte tanto en el Sistema de Transmisión Nacional – STN como en el Sistema de Transmisión Regional – STR”.
Uno de los efectos más relevantes para el sector empresarial es la posibilidad de facilitar la conexión de nuevos proyectos de generación. La obra permitirá atender el crecimiento de la demanda eléctrica y reducir riesgos de apagones, un factor clave para industrias manufactureras, agroindustriales y de servicios que operan en el oriente antioqueño.
Además, el cronograma definido por el Ministerio de Minas y Energía establece que el proyecto deberá entrar en operación a más tardar el 31 de octubre de 2028.