Así quedaron las nuevas tarifas de taxi en Medellín: regirán desde este 2 de febrero

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, anunció las nuevas tarifas para el servicio público de taxi en la ciudad, aplicables a las modalidades básico, eléctrico y lujo, con vigencia a partir del lunes 2 de febrero.
Para el taxi básico, el arranque o banderazo quedó en $5.900, con caída (incremento progresivo y automático del taxímetro por distancia recorrida o tiempo de espera, posterior al banderazo inicial) de $200 cada 82 metros, carrera mínima de $8.300, tiempo de espera de $300 por cada 60 segundos, hora contratada de $35.800 y tarifa al aeropuerto José María Córdova de $132.000.
En el caso del taxi eléctrico, el banderazo se fijó en $6.400, la caída se mantiene en $200 cada 82 metros, la carrera mínima será de $9.500, el tiempo de espera costará $350 por cada 60 segundos, la hora contratada valdrá $43.000 y el viaje al aeropuerto tendrá una tarifa de $134.100.
Por último, para el taxi de lujo, el arranque o banderazo será de $8.500, la caída continuará en $200 cada 82 metros, la carrera mínima quedará en $12.100, el tiempo de espera será de $350 por cada 60 segundos, la hora contratada tendrá un valor de $49.200 y la carrera al aeropuerto se estableció en $143.100.
Frente a las nuevas tarifas, Pablo Ruiz, secretario de Movilidad indicó que “el valor de las tarifas se definió con base en el estudio de los costos de operación y atendiendo variables como el salario mínimo y el índice de precios del consumidor, calculado y certificado por el DANE”.
Además, agregó que en este proceso se tuvieron en consideración las inquietudes de los diferentes representantes del sector.
Finalmente, la Secretaría de Movilidad reiteró que para aplicar el cobro con los nuevos valores, los vehículos deben contar con el taxímetro calibrado en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) y portar de manera visible el adhesivo que certifica la legalidad de la tarifa. Adicional, realizarán controles en las vías para verificar el cumplimiento de la norma y prevenir irregularidades.