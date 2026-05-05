Nuevo fondo de inversión quiere competir con los CDT: ofrece hasta 13,5 % y pagará rendimientos mensuales

Los actores del mercado siguen apostando por la masificación de los fondos de inversión colectiva (FIC) como una alternativa que permite rentabilidades a partir de productos como acciones internacionales y renta fija.
Esta vez, el turno es para Acciones & Valores, la comisionista de bolsa más antigua de Colombia, que creó el FIC 12M, que ofrece atractivos para competirle incluso a los CDT tradicionales, en momentos de aumentos de las tasas de rendimientos.
Este fondo tiene una estrategia diseñada para quienes buscan diversificar su portafolio con instrumentos de renta fija local y se podrá invertir desde el 6 de mayo hasta el 26 de mayo de 2026.
Santiago Quintero, gerente de Asset Management de esta firma, explicó a Valora Analitik que el mecanismo del fondo se basa en invertir en entidades con calificación crediticia AAA, más allá de los bancos tradicionales. Esto incluye compañías de financiamiento y otras entidades financieras que cumplen con ese estándar de riesgo.
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Se puede invertir desde $1 millón
“Lo que hacemos es un barrido de qué tipo de entidades tienen calificación AAA. En Colombia, hay muchas más allá de los bancos tradicionales”, explicó Quintero.
El fondo tendrá una ventana de recaudo definida entre su lanzamiento y el 27 de mayo. Una vez finalice este periodo, no se permitirá la entrada de nuevos inversionistas.
Este producto está dirigido a perfiles conservadores y tiene un monto mínimo de inversión de $1 millón. Además, permite a los inversionistas acceder rentabilidades entre 12,5% y 13,5% efectivo anual, aunque los rendimientos se pagarán mensuales.
Los interesados podrán acceder a directamente a través de la firma o mediante plataformas aliadas como Trii y MPF Invest, que se han convertido en canales relevantes para la distribución de este tipo de productos.
Este tipo de vehículos cobra relevancia para quienes buscan obtener una rentabilidad competitiva. Más allá de la tasa, la solidez institucional y la gestión especializada se convierten en factores clave al momento de invertir.