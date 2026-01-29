El nuevo frente de la sostenibilidad empresarial y sus desafíos: ¿de qué se trata?

En esta época, la huella de carbono de la comunicación emerge como uno de los grandes desafíos —y oportunidades— para las marcas globales. Aunque poco visibilizada en la agenda pública, la comunicación digital ya tiene un impacto ambiental comparable al de industrias tradicionales de alta emisión.
De acuerdo con estimaciones internacionales, para 2026 las emisiones derivadas de las actividades digitales podrían representar cerca del 7 % del total mundial, una cifra equivalente al tráfico vehicular global.
Frente a este escenario, compañías líderes están comenzando a integrar la descarbonización también en sus estrategias de comunicación y publicidad.
Como cuarto anunciante más grande del mundo, L’Oréal Groupe ha incorporado este enfoque dentro de su programa L’Oréal por el futuro, específicamente en su eje de transición climática.
Con el apoyo de aliados como Impact Plus, la compañía mide y reduce las emisiones generadas por el almacenamiento y transmisión de contenidos digitales como videos e imágenes.
“La comunicación también tiene huella ambiental y asumirla con responsabilidad es parte del liderazgo que hoy exige la industria. En L’Oréal creemos que la innovación tecnológica y la sostenibilidad no solo son compatibles, sino inseparables para construir confianza y generar impacto positivo”, afirmó Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina.
Iniciativas y logros sostenibles de L’Oréal Groupe
En ese contexto, L’Oréal Groupe se ha fijado la meta de reducir en un 50 % sus emisiones de carbono por producto terminado para 2030 y alcanzar la neutralidad en carbono en 2050.
Para ello, impulsa el uso de energía 100 % renovable en sus centros, la economía circular en envases y la innovación en fórmulas más sostenibles.
En Colombia, por ejemplo, su planta de producción cuenta con 800 paneles solares, que cubren cerca del 30 % de su consumo eléctrico y evitan la emisión de 328 toneladas de CO2 al año.
Este liderazgo se refleja también en el campo de la comunicación comercial responsable. L’Oréal Groupe obtuvo la certificación de la Huella de Comunicación Comercial Responsable, un reconocimiento que evalúa el desempeño de las organizaciones en la forma en que comunican sus marcas.