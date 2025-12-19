Nuevo golpe al bolsillo de los hinchas: Fan Fest del Mundial 2026 cobrará entrada en Estados Unidos

La FIFA confirmó un cambio sin precedentes en la historia de los Mundiales: el FIFA Fan Festival del Mundial 2026 en Nueva York–Nueva Jersey tendrá costo de entrada. El valor fijado es de US$12,50 por persona, según la información publicada en plataformas oficiales de venta. Es la primera vez que una ‘fan zone’ oficial deja de ser gratuita desde que este formato se consolidó en Alemania 2006.
De acuerdo con información difundida por la propia FIFA y operadores oficiales, el Fan Festival de Nueva Jersey se realizará en Liberty State Park, un punto estratégico frente a Manhattan. Allí se proyectará la transmisión de varios partidos del Mundial, incluidos encuentros de selecciones como México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Alemania y Francia.
El anuncio marca un quiebre con el modelo que la FIFA promovió durante casi dos décadas: espacios abiertos, gratuitos y masivos, pensados para hinchas sin entradas a los estadios. En ediciones anteriores, como Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, las ‘fan zones’ recibieron millones de visitantes sin costo de ingreso, según datos oficiales del organismo.
Fan Fest de pago en 2026: Cifras, sede y partidos confirmados
Según la información disponible en Ticketmaster y redes oficiales de la sede NY/NJ, la entrada al Fan Fest costará US$12,50, precio que aplica tanto para un solo partido como para jornadas con más de un juego en pantalla gigante. Por ahora, no se han anunciado tarifas diferenciadas por fase del torneo.
Entre los partidos habilitados para el Fan Festival en Nueva Jersey aparecen encuentros de alto atractivo comercial, como México vs. Sudáfrica, Estados Unidos vs. Paraguay, Canadá vs. un rival de la UEFA, además de juegos de selecciones europeas y sudamericanas de primer nivel. Todos mantienen el mismo valor de acceso.
Como referencia, en Qatar 2022 el Fan Festival central en Al Bidda Park fue gratuito y recibió más de 1,8 millones de visitantes, según cifras divulgadas por la FIFA. En Rusia 2018, las ‘fan zones’ superaron los 7 millones de asistentes a lo largo del torneo, también sin cobro de entrada.
Mundial 2026: Precios récord y una experiencia cada vez más costosa
La polémica por el Fan Festival se suma al debate por el alto costo de las entradas a los partidos. Aficionados y medios internacionales han reportado boletas que superan los US$1.000 en algunos encuentros de fase final, cifras que duplican y hasta triplican valores observados en Mundiales anteriores.
Un dato relevante es que el Fan Festival de Nueva Jersey se ubica en una de las zonas con mayor costo de vida de Estados Unidos, lo que implica que el valor de entrada se suma a gastos elevados en transporte, alimentación y hospedaje, incluso para quienes no asistan a los estadios.
Por ahora, la FIFA no ha confirmado si el modelo de ‘fan zone’ paga se replicará en otras sedes del Mundial 2026. Sin embargo, el precedente ya está marcado. El cobro por acceder a un espacio históricamente gratuito redefine la relación entre el torneo y su audiencia masiva, y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre hasta dónde llegará la comercialización del evento deportivo más visto del planeta.