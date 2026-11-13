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Nuevo informe anticipa lo que viene para el dólar en Colombia: ¿Se dispara o se mantiene estable?

El dólar en Colombia, en lo corrido de este año, ha perdido terreno en el mercado local. Esto es lo que viene

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dolar en colombia lo que se espera pase
Imagen: Generada con IA de Gemini

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Un nuevo informe de analistas de Visión Davivienda muestra cuáles podrían ser los escenarios más probables para el comportamiento del dólar en Colombia durante los próximos días.

De acuerdo con el documento, el peso colombiano es la única moneda latinoamericana que ha ganado terreno frente al dólar en 2026.

dolar en colombia a la baja
Imagen: Generada con IA de Gemini

El dólar en Colombia ha mostrado un comportamiento relativamente estable durante el último mes. Además, en lo corrido del año, el peso mantiene una apreciación cercana al 17 %. Por su parte, destaca la depreciación de casi el 10 % del real brasileño durante el último mes.

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“El índice DXY se ubica cerca de los 102 puntos, mostrando una relativa estabilidad en el último mes. De esa forma, ante la expectativa del mercado por nuevos datos de inflación en Estados Unidos, los próximos niveles a monitorear al alza son 102,6, 103,1 y 104,3 puntos; mientras que, en caso de una corrección a la baja, los niveles a seguir son 101, 100,2 y 99,5 puntos”.

Lo que moverá al dólar en Colombia

El precio del dólar se ha mantenido cerca de los $3.240, con un repunte reciente tras conocerse la compra directa de dólares por parte del Banrep al MinHacienda por US$2.000 millones.

“En ese entorno, en caso de que la tendencia alcista se mantenga, los niveles a monitorear al alza son $3.270, $3.360 y $3.450; y a la baja, $3.200, $3.170, $3.120 y $3.070”, señala el análisis.

De acuerdo con las estimaciones, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) promedio para noviembre estaría alrededor de los $3.263.

dolar en colombia billete de 100
Imagen: Generada con IA de ChatGPT

Recomendado: Dólar en Colombia abre al alza en $3.294 y vuelve a acercarse a la barrera de los $3.300

Asimismo, el dólar en Colombia tendría un rango de variación entre $3.120 y $3.436. “Según las estimaciones realizadas, las variables de mayor impacto en el comportamiento de la tasa de cambio para este mes serían el desempeño del dólar a nivel global y el precio del petróleo Brent”, concluye el informe.

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