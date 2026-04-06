Nuevo parque solar en Colombia logró cierre financiero: tendrá inversión de casi medio billón de pesos

La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), entidad del Grupo Bicentenario, anunció su participación en el cierre financiero del parque solar El Campano, un proyecto de generación de energía renovable ubicado en Chinú, Córdoba.
El proyecto contempla el desarrollo, construcción y operación de una planta solar fotovoltaica con una capacidad instalada de 128,8 MWdc (99,9 MWac), cuya entrada en operación está prevista para el tercer trimestre de 2027.
“El cierre financiero del parque solar El Campano representa un paso firme en la consolidación de una matriz energética más limpia, resiliente y sostenible para Colombia”, afirmó Rafael Herz, presidente (e) de la FDN.
La participación de la entidad incluye un financiamiento de hasta $157.550 millones, compuesto por deuda senior y una garantía bancaria, lo que representa aproximadamente el 50 % del total de la deuda del proyecto.
Este respaldo permite viabilizar una inversión total cercana a $ 453.950 millones, bajo una estructura de financiamiento que combina capital privado y deuda de largo plazo.
Además, el parque solar El Campano contará con ingresos respaldados por un contrato de compraventa de energía (PPA) a 15 años con Isagen, compañía con calificación crediticia AAA, bajo la modalidad “pague lo generado”.
Adicionalmente, el proyecto recibirá ingresos por el Cargo por Confiabilidad a 20 años, fortaleciendo su estructura financiera y su capacidad de pago.
El proyecto es desarrollado por Atlas Renewable Energy, uno de los principales actores en energías renovables en América Latina, en alianza con Isagen, y hace parte de una estrategia conjunta para desarrollar hasta 1.000 MW de proyectos solares en Colombia hacia 2030.
Cabe mencionar que el proyecto contribuirá a la reducción de aproximadamente 4 millones de toneladas de CO₂ durante su vida útil, alineándose con los objetivos de transición energética, sostenibilidad y mitigación del cambio climático en Colombia.
“Este proyecto refleja el compromiso de la FDN con una estrategia de sostenibilidad que integra criterios ambientales, sociales y de gobernanza en nuestras decisiones de financiamiento. Estamos enfocados en impulsar iniciativas que contribuyan a la descarbonización de la economía, promuevan el desarrollo regional y generen valor de largo plazo para el país”, concluyó Herz.