Tras más de dos décadas de operación, Asomóvil anunció su liquidación

A través de un comunicado, la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil) anunció que pondrá en marcha su proceso de liquidación. Esto en vista de la reducción en el número de asociados y en cumplimiento con lo establecido en sus estatutos.
“Durante más de dos décadas, Asomóvil acompañó el desarrollo y la evolución de las telecomunicaciones en el país, contribuyendo a la conectividad, la masificación del internet móvil y el fortalecimiento de un sector que hoy es esencial para millones de colombianos”, destaca el documento.
La Asociación también hizo énfasis en la nueva etapa que viene iniciando la industria, una marcada por la transformación tecnológica, la consolidación del mercado y la evolución del ecosistema digital.
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En esa línea, resaltó que las compañías están ampliando cada vez más su rol como proveedores de conectividad, tecnología y soluciones digitales.
Ante ese panorama, Asomóvil indicó que el sector continuará fortaleciendo ese papel desde nuevos espacios de articulación.
“La industria continuará impulsando la inversión, la innovación y el desarrollo digital del país, ahora desde nuevos espacios de articulación y diálogo acordes con la evolución del sistema digital en Colombia”, concluyó.