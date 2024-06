Nuevo riesgo para que Venezuela pueda exportar gas a Colombia

Analistas han explicado que aún no es claro Venezuela haría para exportar gas a Colombia y otras cosas que preocupan. ¿Cuál es el panorama?

- Publicidad -

La importación de gas natural desde Venezuela por parte de Colombia sigue siendo materia de debate entre diferentes actores del sector de hidrocarburos; según lo que dice Ecopetrol, hay varios procesos adelantados para traer pronto el energético al territorio colombiano, pero -entre muchas cosas- haría falta un elemento clave.

Más allá de la discusión por la reparación del gasoducto transcaribeño Antonio Ricaurte (que consta de 225 kilómetros desde Punta Ballenas (La Guajira) hasta la costa oriental del lago Maracaibo), analistas del sector han explicado que aún no es claro cómo sería el ejercicio de importar desde el país vecino y hay varias cosas que les preocupan.

Uno de esos aspectos -considerados clave para sacar adelante la medida- es conocer a ciencia cierta cuánto gas puede enviarle Venezuela a Colombia, ya que la mayoría del energético que se produce allí ya tiene compromisos sobre todo para consumo interno. Eso sin contar, como se sabe, los presuntos problemas que habría con su transporte.

Una fuente le contó a Valora Analitik, en el marco de la 1ra Convención de Exploración Energética de la ACGGP, que Venezuela no tendría listo su plan de acción que le permita subir la producción de gas para poder exportarlo.

Recomendado: Estados Unidos extendió licencia a Venezuela para exportar gas licuado de petróleo

“Ese es un buen punto, algo particular. Lo que se ha hecho público es que el campo Perla está produciendo 500 millones de pies cúbicos de gas diarios, pero la proyección que se tiene y se quiere es duplicarlo: tener un millón de barriles día”, manifestó el experto.

Agregó que, si esto sucede y la producción se eleva, Venezuela sí tendría la capacidad de tener gas suficiente para atender las solicitudes de exportación de países como Colombia, de lo contrario no.

“Pero, hasta hoy, lo que se produce se está consumiendo en su totalidad de manera interna y no se conocen -de forma pública- los detalles de un plan para aumentar la producción, porque no estaría listo. No obstante, hay que rescatar que ha habido avances como que algunas empresas -que operan en conjunto con PDVSA como Repsol- han recibido las licencias y permisos para hacer ventas externas de gas a Europa”, indicó la fuente.

Para el técnico, ya Venezuela debería tener el plan bien armado en el que se especifique cómo y en cuánto va a incrementar la producción para cubrir su demanda interna y las solicitudes comerciales externas, que, en efecto, hasta el momento no tendría listo más allá de la mera idea de querer hacerlo.

“Tienen la propuesta de querer armar un plan para incrementar la producción, pero públicamente no se conoce que se haya avanzado más en el tema. Por lo menos, no es público”, concluyó el experto.

Cabe recordar que no basta con tener un esquema de cómo incrementar la producción de hidrocarburos, pues es un plan que debe someterse a diferentes aprobaciones y análisis que le den viabilidad para, posteriormente, llevarlo a la práctica: proceso que llevaría varios meses.

Recomendado: Venezuela firma acuerdo con petroleras ENI y Repsol para exportar gas natural

¿En qué esta comprometido el gas que produce Venezuela?

Vale decir que la preocupación no va por el lado del potencial que tiene el país vecino, pues solamente el campo Perla IX (de la petrolera española Repsol y la italiana ENI) supone uno de los hallazgos de gas más importantes de Venezuela (anunciado en 2009) teniendo reservas de aproximadamente 15 terapies cúbicos, lo que le permite producir 500 millones de pies cúbicos por día. Como dato curioso, en este proyecto Ecopetrol se negó a participar cuando Perla estaba aún en su etapa exploratoria.

Para entender mejor su importancia: en el campo Ballena (La Guajira, Colombia) se encontraron 5,8 tarapies cúbicos de gas y lleva 40 años suministrando este energético al país. Lo que quiere decir que habría bastante para producir, consumir y vender por parte de Venezuela con Perla IX.

Lo complejo está en que, al no haber un plan claro de aumento de producción de gas, lo disponible ya tiene asignaciones para la generación de energía eléctrica y suministro gas por ejemplo a ciudades como Maracaibo y otras cercanas: con estos 500 millones de pies cúbicos -por supuesto no en su totalidad- se suministra a termoeléctricas Maracaibo, Cabimas, Punto Fijo, el Tablazo y Coro; sin dejar de lado a la planta de refinación que tiene Venezuela en Paraguaná.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Imagen: Contraloría

Cabe recordar Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, le dijo a Valora Analitik que Venezuela tendría listas las primeras moléculas de gas natural para enviarlas a Colombia el primero de enero de 2025. Por ahora, hay un presupuesto preliminar de entre US$35 millones a US$40 millones para hacer las reparaciones del gasoducto entre ambos países (dinero que tendría que poner Ecopetrol).

Recomendado: Estos serían los obstáculos que tendría Venezuela para exportar gas a Colombia

Asimismo, la petrolera colombiana necesita una licencia de Estados Unidos debido a las sanciones que tiene sobre el país del presidente Nicolás Maduro. Ricardo Roa ha venido explicando que esa licencia sigue en trámite, pero aseguró que hay avances desde EE. UU. para alcanzarla.

“Estados Unidos ha ido haciendo un ejercicio de flexibilización de esas licencias para operadores directamente. Hay licencias abiertas, las restricciones para algunos operadores que ya están en Venezuela”, subrayó Roa.