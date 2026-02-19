Nutresa disparó su utilidad neta en 2025 a $1,2 billones: ventas también crecieron y superaron los $20 billones

Grupo Nutresa reveló sus resultados financieros acumulados correspondientes al año 2025 donde destacó el dato de ventas por $20,6 billones, un 10,7 % por encima del dato de 2024.
Los factores de este comportamiento fueron tres: diversificación geográfica, fortaleza de marcas y cobertura.
En Colombia, las ventas alcanzaron los $12,3 billones, con un crecimiento del 9,9 % anual y representando el 59,6 % de las ventas totales.
Este desempeño es el resultado de crecimientos sostenidos en los ocho negocios principales del Grupo, destacándose los crecimientos de café (+29 %), helados (+12 %), galletas (+9,3 %) y chocolates (9,2 %).
En las plataformas internacionales se reportaron ventas por $8,3 billones, con un crecimiento de 11,9 %, las cuales representan un 40,4 % del total. Medido en dólares, estos ingresos son de US$ 2,2 billones, con un crecimiento del 31,3 %.
El dinamismo internacional fue transversal en las principales geografías del grupo, y se destaca la contribución significativa de los negocios de café (+56,6 %), chocolates (+50,1 %), y galletas (+25,2 %) a estos resultados.
Rentabilidad y utilidad de Grupo Nutresa 2025
En materia de rentabilidad y utilidades, Grupo Nutresa informó que se vieron influenciadas por el proceso de restructuración que llevó a cabo el Grupo Gilinski en la compañía, en el cual incurrió en gastos por más de medio billón de pesos, los cuales son considerados como no recurrentes.
Con esto en mente, el Ebitda ajustado por los gastos no recurrentes se ubicó en $3,45 billones, con un margen sobre las ventas del 16,8 %.
Durante el cuarto trimestre se registró un Ebitda ajustado por gastos no recurrentes de $1,02 billones lo cual representa un margen del 19,3 %.
El Ebitda reportado, incluyendo estos gastos, fue de $2,9 billones.
Finalmente, la utilidad neta ajustada sin incluir esta restructuración se ubicó en $1,7 billones, con un crecimiento de 126,6 % y al incluirlos la utilidad fue de $ 1,2 billones, una cifra que es 62,7 % superior al mismo periodo del año anterior.
Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa dijo: “Los resultados financieros de Grupo Nutresa en el 2025 reflejan la solidez de las capacidades corporativas del Grupo y la exitosa implementación de la estrategia de rentabilización sostenible, en la cual estamos evolucionando el modelo de negocio para ser más eficientes, ágiles y pertinentes para nuestros consumidores”.
En el 2026 la compañía mantiene su enfoque en el crecimiento rentable, la expansión de mercados y en el fortalecimiento de la optimización de costos y gastos para la generación de valor sostenible en el largo plazo.