Nutresa, de Gilinski, reportó fuerte crecimiento en ingresos y utilidades entre enero y septiembre de 2025

Grupo Nutresa dio a conocer sus resultados al 30 de septiembre de 2025 en los cuales se destacó que la utilidad neta de la compañía acendió a $963.668 millones, con un crecimiento del 66,9 % frente al mismo periodo del año anterior. Al excluir los efectos de los gastos no recurrentes, el crecimiento ajustado de la utilidad neta es del 69,2 %.
Este resultado se sorportó en el siguiente desempeño reportado por la compañía:
Al cierre del tercer trimestre el año, las ventas consolidadas de Grupo Nutresa se ubicaron en $15,3 billones, un 13,3 % superiores a las del mismo periodo del año anterior.
Las ventas en Colombia se ubicaron en $9,0 billones, lo cual representa un crecimiento del 10,3 %. Se destacaron los crecimientos de los negocios de café, chocolates, restaurantes y galletas.
Por su parte, los ingresos internacionales se ubicaron en $6,3 billones, con un crecimiento del 17,9 %. En dólares, estos ingresos son de US$1.500 millones y registran un crecimiento del 13,7 %.
Transformación para una peración más flexible
La compañía también indicó que continúa materializando iniciativas transformacionales “que le permitan avanzar hacia una operación más flexible, competitiva, y global”. En consecuencia, el Ebitda del Grupo creció un 29,8 %, y asciende a $2,32 billones con un margen sobre las ventas de 15,2 %.
Al excluir los gastos no recurrentes asociados a esta transformación, el Ebitda crecería un 35,7 % con un margen sobre las ventas del 15,9 %.
Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa, afirmó que los resultados “son un testimonio de la solidez de nuestra estrategia y del compromiso de nuestros equipos a lo largo de toda la cadena de valor. Este logro ha sido posible gracias a la continua confianza de nuestros consumidores, en la calidad y en el valor de nuestras marcas y en la resiliencia de los equipos para adaptarse a los cambios permanentes del entorno y del mercado”.
Además, afirmó que: “De cara al cierre del año, mantendremos el foco en la innovación, la excelencia operativa y la asequibilidad de nuestro portafolio con el fin de alcanzar los objetivos que nos hemos trazado como organización”.
