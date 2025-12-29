Nvidia confirma adquisición de acciones en Intel

En línea con lo que se había anticipado en septiembre, Nvidia adquirió una participación en Intel por un valor de US$5.000 millones, como confirmó la compañía en una presentación este lunes.
El principal diseñador de chips de inteligencia artificial del mundo dijo hace tres meses que pagaría US$23,28 por acción por las acciones ordinarias de Intel. Así las cosas, hoy se concretó la compra de más de 214,7 millones de acciones al precio establecido previamente, que representan cerca de un 4 % del total de Intel.
Tras surtirse varios estudios, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos aprobó, a principios de diciembre, la inversión de Nvidia y dio vía libre al negocio.
Este lunes, las acciones de Nvidia cayeron 1,3 % en las operaciones previas a la comercialización, mientras que las de Intel se mantuvieron prácticamente sin cambios.
El crecimiento de Nvidia ha sido notable los últimos meses, entre otras cosas, gracias a las inversiones de la empresa en temas de inteligencia artificial.
De acuerdo con el más reciente balance financiero, entregado a finales de noviembre, los ingresos trimestrales de la compañía ascendieron a US$57.000 millones, cifra que representa un aumento de 62 % en comparación con el trimestre anterior.
Recomendado: Nvidia reportó ganancias de US$57.000 millones: Crecimiento fue del 22 % atribuidos a la IA
La utilidad, por su parte, cerró en US$31.900 millones, un alza de más de 65 %.
Las inversiones de Nvidia en IA
Además de la compra del casi 4 % de Intel a través del anuncio que se formalizó hoy para impulsar chips y plataformas de IA y computación conjunta, Nvdia viene avanzando en otros frentes relacionados con la inteligencia artificial.
En el último tiempo, el gigante de chips ha realizado inversiones y compromisos de infraestructura con OpenIA que pueden ascender hasta US$100.000 millones para construir grandes centros de datos de IA con GPUs de Nvidia.
Asimismo, la empresa ha multiplicado sus inversiones de riesgo en startups de IA, superando sus niveles históricos con participación en 50 rondas en 2025 y respaldos a empresas innovadoras del sector.