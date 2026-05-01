Revaluación del peso colombiano se modera en abril tras alta volatilidad

El mes de abril de 2026 estuvo marcado por una fuerte inestabilidad en los mercados globales como consecuencia de la escalada en de los precios del petróleo, que oscilaron según los avances y retrocesos diplomáticos entre Irán y Estados Unidos.
En este contexto, el dólar estadounidense mostró signos de debilidad, registrando una depreciación promedio del 3 % frente a las monedas de la región y del 2 % frente a sus pares del G7.
De hecho, el índice DXY registró una variación negativa del 1,88 % en abril, a pesar de una mayor probabilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas en 2027.
Un informe de Credicorp Capital destacó que, tras alcanzar los 104 puntos en abril de 2025, el DXY retrocedió hasta los 97 puntos en septiembre de ese año. Y en las primeras semanas de 2026, llegó a un mínimo de 96 puntos, para luego repuntar con el inicio de la guerra en Medio Oriente.
Según la firma, aunque muchos analistas sugieren que el mundo está pasando de una «dominancia del dólar» a un escenario de fragmentación, la participación del dólar en las transacciones internacionales aumentó a un récord del 51,1 % en marzo de 2026, su mayor cuota desde 2023 y este sigue explicando el 89 % de las operaciones de cambio de monedas a nivel global.
Peso colombiano se valoriza poco
El peso colombiano registró una valorización marginal del 0,15 % al cierre de abril, la más baja entre las principales monedas de América Latina durante ese mes.
Según el Banco de Bogotá, la moneda local tuvo un comportamiento particular, ya que la apreciación del peso fue contenida por compras de más de US$2.300 millones por parte del Ministerio de Hacienda en el marco de las operaciones de manejo de deuda, aprovechando los mínimos históricos que alcanzó la tasa de cambio a mitad de mes.
Por otro lado, el fuerte incremento de tasas de interés por parte del Banco de la República en enero y marzo ha favorecido al peso, al elevar el diferencial frente a la Reserva Federal y atraer inversionistas bajo estrategias de carry trade.
Del mismo modo, la alta volatilidad del crudo Brent, que llegó a superar los US$126 por barril antes de moderarse, influyó en la dinámica local dada la condición de Colombia como exportador neto.
Además, tuvo efecto la decisión de Standard & Poor’s de recortar la calificación de la deuda soberana de largo plazo de Colombia a BB- para moneda extranjera, citando la retadora situación fiscal y riesgos en la independencia del banco central.
La tasa de cambio pasó de un cierre de $3.675 en marzo a $3.634,30 al finalizar abril. El mes pasado, el dólar en Colombia alcanzó mínimos que rompieron a la baja la barrera de los $3.600, llegando a un mínimo anual de $3.543,50. Así, en lo corrido de este año, la moneda acumula una valorización del 3,6 %.
El Banco de Bogotá señaló que el rumbo del peso colombiano dependerá de la evolución de la guerra en Medio Oriente, la consolidación de las apuestas electorales en la carrera a la Presidencia de la República y la reacción de los operadores a las decisiones de tasas del Banco de la República.
Mientras una victoria de un candidato proinversión podría apreciar el peso entre $250 y $350 adicionales, una victoria de la izquierda dura podría disparar el tipo de cambio rápidamente hacia niveles superiores a los $4.000−$4.100, de acuerdo con Credicorp Capital.
Escalafón de las monedas de LatAm
Credicorp Capital describe el panorama regional como un movimiento «al ritmo de la guerra en Medio Oriente y desarrollos políticos internos».
El real brasileño destacó con como el líder en valorización con una apreciación del 4,31 % en abril. Este desempeño se vio favorecido por un «significativo diferencial en las tasas de interés», que continúa siendo un pilar fundamental para la moneda, de acuerdo con la firma. De hecho, ha tenido una apreciación del 8,8 % en lo que va del año.
Por su parte, el peso mexicano acumuló una valorización del 3,6 % en 2026 y del 2,73 % solo en abril, con el mercado ya descontando una revisión exitosa del T-MEC y en medio de un entorno de apetito por riesgo.
El peso chileno se mantuvo vulnerable debido a la alta exposición del país como importador neto de combustibles, con una valorización del 2,80 %.
En contraste, Perú enfrentó un escenario binario debido a la incertidumbre electoral entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, lo que elevó la volatilidad del sol, convirtiéndose en la moneda que presentó la mayor devaluación del grupo con un 0,91 %.
Finalmente, el peso argentino registró una apreciación anual del 3,3% y una devaluación del 0,65 % en abril, respaldado por un programa económico que prioriza la acumulación de reservas netas.
De cara a mayo, los analistas coinciden en que la evolución del conflicto en Medio Oriente y los procesos electorales locales seguirán siendo los factores determinantes para las monedas de la región.