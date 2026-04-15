Gobierno colombiano habría iniciado compra masiva de dólares previo a lanzamiento de oferta por bonos

El Gobierno de Colombia habría comenzado a adquirir dólares de forma masiva, según reportes de Bloomberg, con el objetivo de fortalecer la posición del país antes de ejecutar un plan de recuperación de títulos de deuda en el mercado internacional por US$4.000 millones.
El medio citó análisis realizados por entidades como BTG Pactual y el BBVA, los cuales indican que el Ministerio de Hacienda efectuó compras netas que superaron los US$290 millones el pasado martes 14 de abril.
También refirió que los observadores del mercado estiman que la actividad estatal persistió este miércoles, lo que provocó que el peso colombiano cediera más de un 1 % de su valor, posicionándose como una de las divisas con rendimiento más bajo entre las naciones emergentes durante ese día.
Esta intervención por parte del Estado explicaría el comportamiento que ha tenido el dólar en Colombia esta semana. El lunes, la divisa rompió la barrera de los $3.600 y cerró en un valor que no se veía desde junio de 2021. El martes, la caída se profundizó aún más, alcanzando un mínimo de la jornada de $3.558,25.
La tendencia se revirtió bruscamente a mitad de semana. Tras haber tocado mínimos de varios años, el dólar protagonizó un repunte significativo, cerrando este miércoles en $3.619,90.
Vale la pena recordar que el peso colombiano venía de registrar una racha de apreciación histórica, alcanzando cotizaciones mínimas no vistas en cinco años, pues se situaba en niveles similares a los de junio de 2021. Según los analistas, la presión compradora ejercida por el gobierno frenó este avance.
Declaraciones del Gobierno en Washington
En el marco de las sesiones de primavera organizadas por el FMI y el Banco Mundial en Washington, el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, habría anticipado la continuidad de estas adquisiciones, de acuerdo con Bloomberg.
Según personas presentes en dichos encuentros, quienes solicitaron no ser identificadas por no tener permiso para realizar declaraciones oficiales, el funcionario comunicó a un grupo de inversores que el Gobierno seguirá aprovechando la actual fortaleza de la moneda local para abastecerse de dólares.
Este movimiento de capitales es el paso previo a la recompra masiva de bonos externos anunciada por Cuéllar a Bloomberg a principios de esta semana.
La operación, valorada en cerca de US$4.000 millones, tiene como objetivo principal la optimización de las obligaciones crediticias del país y la reducción de los costos asociados a los intereses de la deuda pública.
Con estas acciones, la cartera de Hacienda busca capitalizar el buen momento del peso colombiano para hacer más eficiente el servicio de sus compromisos financieros en el exterior.
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