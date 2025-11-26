Obras de Jaime Franco y Oscar Villalobos llegan a la galería Otros 360°

La galería Otros 360°, ubicada en el barrio Quinta Camacho, en Bogotá, inaugura dos exposiciones individuales que estarán disponibles hasta el 20 de diciembre en las franjas horarias de 5 p.m. y 8 p.m.
En la Sala 1, el reconocido artista Jaime Franco expone por primera vez en esta galería y presenta ‘Orden <-> Caos’, una muestra de más de 10 lienzos en mediano y gran formato. Franco es principalmente un pintor, un artista de taller, de lienzo, de proceso. Usa pinceles, brochas, herramientas que él mismo diseña, adaptando el gesto a lo que la superficie exige. A lo largo del tiempo, su obra ha ido abriendo conexiones entre pintura, arquitectura e ingeniería.
En la Sala 2, Oscar Villalobos presenta ‘Homenaje a la tierra’, una muestra de pinturas, de bodegones contemporáneos que hacen homenaje a los frutos de la tierra.
A través de la metáfora visual de las frutas, las verduras y los minerales preciosos, Villalobos nos enfrenta a la paradoja de la abundancia perdida: un país que alguna vez se sostuvo en la diversidad de sus cosechas hoy se ve reducido a la monotonía del monocultivo y la dependencia de lo importado.
Las exposiciones individuales de Jaime Franco y de Oscar Villalobos estarán abiertas al público hasta el 20 de diciembre de 2025, en el horario habitual de la galería Otros 360°: de lunes a viernes de 10 a. m. a 6 p. m. y los sábados de 11 a. m. a 5 p. m. en la Calle 70A # 9-24.
Más información en la página web www.otros360grados.com o en nuestras redes sociales @otros360 & @360.tienda.