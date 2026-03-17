Omar Casas es el nuevo gerente general de MejorCDT en Colombia

MejorCDT, la primera plataforma digital en Colombia que permite encontrar e invertir en los mejores Certificados de Depósito a Término (CDT) del país sin salir de casa, anunció la promoción de Omar Casas al cargo de gerente general para Colombia.
Desde esta posición, Casas liderará la operación integral de la compañía en el país, con foco en la escalabilidad del negocio, la optimización de procesos y el fortalecimiento de la experiencia de su plataforma que ya agrega a más de 11 entidades bancarias.
La promoción llega en un momento clave para la compañía. MejorCDT, respaldada por Y Combinator (S21), está generando más de $120.000 millones en rentabilidades para sus usuarios y se ha consolidado como una de las fintechs de más rápido crecimiento en el país.
Además, la empresa continúa fortaleciendo su estrategia de crecimiento, por lo que este nombramiento busca consolidar su liderazgo en el mercado colombiano mientras acompaña el desarrollo de su operación regional.
“Cuando arrancamos MejorCDT en 2021, soñábamos con digitalizar el ahorro de los colombianos. Hoy, con más de 550.000 usuarios y un equipo con capacidad para casi 100 personas, necesitábamos a alguien que conociera la operación desde adentro para llevarla al siguiente nivel. Omar construyó las áreas que hoy sostienen nuestro crecimiento y nadie mejor que él para liderar lo que viene”, destacó Carlos Correa, cofundador y director ejecutivo de MejorCDT.
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¿Cuál es la trayectoria de Omar Casas?
La trayectoria de Casas dentro de MejorCDT abarca cerca de cinco años, durante los cuales ha transitado por distintos roles.
Ingresó como analista de operaciones en 2021, fue promovido a coordinador de operaciones y, posteriormente, asumió la posición de gerente de operaciones. Desde allí, lideró la estrategia y ejecución operativa de la compañía coordinando cinco equipos clave para todo el ciclo de vida del CDT, que incluyen vinculaciones, operaciones comerciales, customer care, segmentación de clientes de alto interés y recompra de CDTs en el mercado secundario.
Casas contribuyó a que los usuarios de MejorCDT ahorren más de 180.000 horas en filas, papeleo y gestiones bancarias, el equivalente a más de 20 años dedicados a trámites tradicionales.
Sobre su formación, es economista con énfasis en finanzas internacionales de la Universidad de La Sabana. Antes de incorporarse a MejorCDT, se desempeñó como analista de mesa de dinero en Seguros Bolívar, donde adquirió experiencia en mercados financieros y productos de renta fija.
“Llevo casi cinco años viendo de cerca cómo cada CDT que abrimos le cambia la vida a alguien. Es la plata del apartamento, de la universidad de los hijos o del retiro. Como general manager, mi compromiso es que cada vez más colombianos accedan a las mejores rentabilidades del mercado, sin filas, sin trámites y sin costos. Con 550.000 usuarios estamos apenas empezando”, afirmó Casas sobre su nuevo rol.