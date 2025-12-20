Opción de movilidad por carretera que registra fuerte incremento en época de fin de año; estos son los beneficios

La Superintendencia de Transporte reportó que, durante la temporada de fin de año de 2024, más de 4,04 millones de pasajeros se movilizaron por transporte terrestre. Ante ese escenario, las proyecciones apuntan a que en 2025 la cifra podría incrementarse, impulsada por crecimiento de viajes por carretera y la preferencia por alternativas de movilidad ajustadas a necesidades individuales.
Y es que expertos concuerdan que el cierre del año trae consigo uno de los momentos de mayor movimiento en las carreteras del país.
En ese sentido, el alquiler de vehículos gana protagonismo como una opción para quienes buscan autonomía y comodidad.
Datos del sector señalan que las reservas de alquiler de vehículos en diciembre superan ampliamente las de una temporada regular, reafirmando una tendencia en expansión.
Para Diego Avendaño, líder de Localiza Rent a Car en Colombia, “el alquiler de vehículos se ha convertido en una alternativa estratégica para quienes buscan viajar sin complicaciones y con control total sobre su experiencia. No se trata solo de llegar al destino, sino de disfrutar el recorrido, optimizar el tiempo y viajar con la tranquilidad de tener todo bajo control”.
Destacado: Vehículos en Bogotá tendrían nueva alza de hasta $200.000: Crisis afectaría a estos ciudadanos
Beneficios del alquiler de vehículos
Entre las razones detrás de este cambio, Avendaño señaló que los viajeros destacan beneficios concretos:
- Planificación a medida: Libertad para decidir horarios y rutas sin depender del transporte público.
- Itinerarios dinámicos: Posibilidad de modificar el recorrido y llegar a destinos menos conectados.
- Variedad para cada tipo de viaje: Desde autos económicos para ciudad, hasta camionetas para viajes familiares o trayectos exigentes.
- Seguridad y respaldo: Vehículos con revisiones técnicas y asistencia 24/7 en carretera.
- Eficiencia de costos: En recorridos largos, alquilar puede resultar más conveniente que usar un vehículo propio.
- Flexibilidad logística: Recoger y devolver el vehículo en distintas ciudades gracias a la cobertura nacional de las empresas del sector.
Adicionalmente, el repunte en la preferencia por la renta de vehículos se suma al dinamismo turístico que caracteriza las festividades decembrinas, pues según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, diciembre de 2024 registró altos niveles de ocupación hotelera: 72,4 % en Cartagena, 66 % en San Andrés y Providencia, y 56,1 % en Antioquia. Además, el país recibió un 10,9 % más visitantes no residentes en comparación con el año anterior.
En ese contexto, “el alquiler de vehículos se posiciona no solo como una solución de movilidad idónea para la temporada, sino como un motor que facilita la conexión entre regiones y contribuye al impacto económico y social que estas fechas dejan en todo el territorio colombiano”, concluyó Avendaño.