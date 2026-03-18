Ahorrar energía y reducir costos se ha convertido en una prioridad para las empresas en Colombia, especialmente en un contexto de tarifas al alza y creciente volatilidad en el sistema eléctrico. Lo que antes era una estrategia de eficiencia hoy es una necesidad operativa: el impacto en los gastos energéticos está presionando directamente la rentabilidad y el flujo de caja de múltiples sectores productivos.
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El contexto no es menor. En los últimos cinco años, las tarifas de energía han aumentado en promedio un 15,3 %, según análisis de Corficolombiana, incluso superando niveles de países como México, Ecuador o Brasil .
A esto se suma que, en momentos de tensión del sistema, los precios en bolsa pueden incrementarse hasta un 40 %, amplificando el riesgo financiero para las compañías.
En ese escenario, empieza a tomar relevancia una alternativa que cambia la lógica tradicional de inversión en infraestructura energética. Se trata de modelos que permiten reducir el consumo sin requerir grandes desembolsos iniciales, en un momento en que el país, además, enfrenta un posible déficit de capacidad firme hacia 2027.
Cómo funciona la opción que permite ahorrar hasta 50 % en consumo de energía en Colombia
La solución se basa en un esquema conocido como Energy as a Service (EaaS), que permite a las empresas implementar tecnologías de eficiencia energética bajo un modelo en el que el ahorro generado financia la inversión.
En la práctica, esto ha permitido reducciones en el consumo energético que oscilan entre el 20 % y el 50 %, dependiendo del alcance del proyecto. Este enfoque elimina una de las principales barreras para las compañías: el capital inicial, al trasladar el riesgo técnico y financiero al estructurador del proyecto mediante esquemas como pago con ahorros (PCA) o contratos PPA.
El impacto ya es medible. Más de 1.000 empresas en Colombia han implementado este tipo de soluciones, generando ahorros acumulados superiores a los $164.000 millones en el último año .
Estas cifras reflejan que la eficiencia energética dejó de ser una apuesta marginal para convertirse en una herramienta central de gestión empresarial.
Pero el modelo va más allá del ahorro inmediato. “Hemos desarrollado un modelo propio de Energía 4.0. La diferencia radica en que no se limita a cambiar luminarias o instalar paneles solares; integra digitalización profunda, hardware propio como su Gateway y el ecosistema CIRA […] y analítica de datos en tiempo real”, explicó Camilo Montoya, gerente general de Azimut Energía .
Esto permite optimizar el consumo en tiempo real, anticipar picos de demanda y tomar decisiones con base en datos, en lugar de reaccionar únicamente a las variaciones del mercado eléctrico.
El cambio también es estratégico. “Hoy estamos viendo un cambio de mentalidad en la industria: las empresas ya no buscan eficiencia solo para ‘ser verdes’, sino para desacoplar sus costos de producción de la volatilidad del mercado eléctrico”, afirmó Santiago Uribe, cofundador de la compañía .
Además del impacto económico, estas iniciativas han permitido mitigar cerca de 150.000 toneladas de CO₂, equivalente a la siembra de más de dos millones de árboles , lo que refuerza su relevancia en términos ambientales.
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El trasfondo de este fenómeno es estructural. Según estimaciones citadas por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), el país podría enfrentar un déficit de capacidad firme entre 1.500 y 2.000 MW hacia 2027.
Esto implica mayor presión sobre los precios y hace aún más urgente la adopción de soluciones que permitan optimizar el consumo.