Opep+ busca reactivar producción de petróleo, pero la guerra complica el panorama

La alianza petrolera de la Opep+ volvió a mover sus fichas en medio de un entorno internacional altamente tensionado. Este domingo, los principales países productores de petróleo acordaron un incremento en sus cuotas de producción de crudo, una decisión que, aunque relevante en el papel, tiene un impacto limitado en la práctica por cuenta de la guerra en Medio Oriente.
El ajuste, liderado por Arabia Saudita y Rusia, se definió durante una videoconferencia en la que los miembros pactaron elevar sus objetivos en cerca de 206.000 barriles diarios a partir de mayo. Sin embargo, las restricciones actuales en la oferta global de petróleo hacen que esta medida sea, por ahora, más simbólica que efectiva.
Y es que el conflicto con Irán ha afectado directamente los flujos energéticos desde el Golfo Pérsico, una de las regiones clave para el suministro mundial. En ese contexto, varios de los mayores productores, como Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait, enfrentan limitaciones para aumentar su producción y exportaciones.
Además, la volatilidad en los precios del crudo sigue marcando el pulso del mercado energético, con efectos que ya empiezan a trasladarse a la inflación y los costos logísticos en distintas economías.
Aumento de producción de la Opep+ sería más simbólico que real
De acuerdo con delegados cercanos a la negociación, el incremento de 206.000 barriles diarios responde más a una señal política que a una capacidad inmediata de ejecución. La guerra en la región ha frenado operaciones clave, especialmente en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.
Esto implica que, aunque la Opep+ mantiene su hoja de ruta para recuperar gradualmente la producción recortada en años recientes, las condiciones actuales impiden que ese objetivo se materialice en el corto plazo.
En otras palabras, el mercado no verá un alivio inmediato en la oferta de crudo, lo que mantiene presionados los precios internacionales y eleva la incertidumbre sobre el abastecimiento energético mundial.
Precios del petróleo siguen bajo presión por la guerra
El impacto del conflicto ya se refleja en los mercados. Durante las últimas semanas, el precio del barril ha mostrado alta volatilidad, llegando a rozar los US$120 antes de moderarse hacia niveles cercanos a US$109.
Este comportamiento responde, en gran parte, al riesgo de interrupciones prolongadas en el suministro, especialmente si se intensifican las tensiones en Oriente Medio. Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible escalada del conflicto han añadido más presión al panorama.
El encarecimiento del petróleo también empieza a trasladarse a otros sectores, elevando costos en combustibles como el diésel y el jet fuel, lo que podría derivar en nuevas presiones inflacionarias a nivel global.
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Cabe recordar que, antes del inicio de las hostilidades, la Opep+ ya venía en un proceso de normalización de su producción, tras los recortes aplicados desde 2023. Incluso, a comienzos de marzo, el grupo había aprobado un incremento similar para abril, en medio de un contexto que rápidamente cambió tras los ataques iniciales contra Irán.