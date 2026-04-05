Ultimátum de Trump a Irán sacude mercados y agrava la tensión en Medio Oriente

La tensión en Medio Oriente se intensificó este domingo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara un ultimátum directo a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, una de las principales arterias del comercio energético en el mundo. El mandatario advirtió que, de no restablecerse la navegación en los próximos días, su administración evalúa ejecutar ataques contra infraestructura estratégica iraní, elevando el riesgo de una escalada de mayor alcance en la región.
El mensaje se produce en un contexto de alta presión geopolítica, marcado por la continuidad de operaciones militares en el sur del Líbano, donde ataques recientes dejan al menos 11 personas muertas, incluidos menores de edad, y decenas de heridos. Este escenario refuerza la percepción de un conflicto regional en expansión, con impactos potenciales no solo en seguridad sino también en mercados energéticos y comercio internacional.
El estrecho de Ormuz concentra una parte significativa del transporte mundial de petróleo, por lo que cualquier interrupción prolongada tiene efectos directos sobre los precios del crudo, los costos logísticos y la inflación. En ese sentido, el endurecimiento del discurso desde Washington introduce un nuevo factor de volatilidad en un momento ya sensible para la economía internacional.
Pese al fuerte tono, Trump señaló que aún existe margen para una salida negociada y calificó como “posible” un acuerdo en el corto plazo, en medio de contactos diplomáticos que, según la Casa Blanca, continúan activos aunque sin confirmación oficial por parte de Teherán.
Advertencia de Trump y presión sobre Irán
El ultimátum planteado por Trump y Estados Unidos fija un plazo concreto para que Irán restablezca el tránsito marítimo en Ormuz, bajo la amenaza de una respuesta militar que podría enfocarse en activos energéticos y de transporte. Este punto es clave, ya que el control de estas infraestructuras representa el eje de la economía iraní y un elemento central en el equilibrio energético global.
Además, el mandatario ha dejado entrever la posibilidad de avanzar sobre sectores estratégicos del país persa si las negociaciones fracasan, una señal que incrementa la incertidumbre sobre la evolución del conflicto y sus implicaciones en el suministro de crudo.
En paralelo, Washington confirmó avances en operaciones militares recientes, incluyendo el rescate de personal involucrado en enfrentamientos con fuerzas iraníes, lo que evidencia que la tensión no se limita al plano diplomático sino que ya tiene efectos directos en el terreno.
Escalada regional y efectos mundiales
El aumento de la presión entre Estados Unidos e Irán coincide con una intensificación de ataques en el sur del Líbano y en zonas periféricas de Beirut, en medio de operaciones dirigidas contra posiciones vinculadas a Hezbolá. Estos hechos elevan el riesgo de una escalada regional más amplia, con múltiples actores involucrados.
En este contexto, organismos internacionales y gobiernos de la región han insistido en priorizar canales diplomáticos para evitar un deterioro mayor de la situación, especialmente por el impacto que tendría un cierre prolongado del estrecho de Ormuz sobre el comercio mundial y los precios de la energía.
Recomendado: Retiro de EE. UU. del conflicto en el Medio Oriente sería una victoria para Irán y un riesgo para el comercio petrolero Así, el desarrollo de las próximas horas será clave para determinar si el conflicto se encamina hacia una negociación o hacia un escenario de mayor confrontación, con implicaciones directas en