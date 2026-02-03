Operadores móviles en Colombia desarrollaron soluciones digitales para combatir el fraude en línea

Colombia se suma a GSMA Open Gateway, la iniciativa global que une a la industria móvil para acelerar la creación de aplicaciones y servicios digitales.
En un evento convocado por la GSMA, la asociación líder del proyecto, las divisiones de negocios corporativos de Claro, Movistar y Tigo presentaron sus dos primeras soluciones desarrolladas en el marco de la iniciativa: SIM Swap y Number Verification.
Cabe recordar que GSMA Open Gateway es un estándar a través del cual los operadores móviles ponen a disposición de los desarrolladores un conjunto de capacidades de red que se utilizan para crear aplicaciones y servicios.
Gracias a la estandarización y la escala global, la iniciativa facilita el diseño de productos digitales capaces de funcionar en todos los dispositivos de manera homogénea, independientemente del país u operador.
La implementación se realiza a través de Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs), que permiten acceder de forma segura a capacidades e información de la red. Estas APIs están disponibles en el repositorio Camara, un proyecto de código abierto de la GSMA y la Linux Foundation.
En línea con la tendencia global, las dos primeras APIs desarrolladas en Colombia están enfocadas en seguridad digital. La API SIM Swap permite detectar cambios recientes de la tarjeta SIM asociada a un número móvil, mientras que Number Verification confirma que un número de teléfono está efectivamente vinculado al dispositivo desde el cual se realiza la conexión.
Al revelar información clave en tiempo real, y sin necesidad de pasos adicionales como SMS, estas APIs contribuyen a la detección y prevención de fraudes en transacciones financieras. Por eso, bancos, fintechs y compañías de seguros son algunos de los primeros potenciales clientes de esta nueva línea de negocio de las telcos.
“Para Claro, es fundamental apoyar la transformación digital de las empresas en el país. La iniciativa Open Gateway de la GSMA impulsa la innovación sobre bases sólidas y simplifica los procesos de manera unificada para nuestros clientes”, señaló María Luisa Escolar, directora ejecutiva unidad mercado corporativo de Claro.
Por su parte Danghelly Rodríguez, directora de marketing B2B de Telefónica Movistar Colombia afirmó: “GSMA Open Gateway marca un hito para la innovación en Colombia. Al abrir capacidades avanzadas de red mediante APIs estandarizadas, permite a empresas integrar funciones como verificación de identidad y prevención de fraude en tiempo real, fortaleciendo la seguridad digital. Para Movistar Empresas, es una plataforma clave para acelerar la transformación digital y crear nuevas oportunidades con sectores como banca, comercio y fintech”.
Posteriormente, Paulo Alejandro Franco Agudelo, director gestión producto de B2B de Tigo destacó: “En nuestro propósito de conectar cada vez a más colombianos, la seguridad de los clientes es un factor fundamental, por eso para Tigo este tipo de desarrollos se convierten en una palanca de crecimiento para la economía digital, que cada día nos reta a estar a la vanguardia no solo para entregar conectividad sino confianza”, destacó.
Finalmente, Alejandro Adamowicz, director de tecnología y estrategia para América Latina de GSMA subrayó: “Las APIs existen en nuestra industria desde hace años, pero de forma atomizada. El factor innovador de GSMA Open Gateway es unir a la industria para ofrecer APIs de modo estandarizado y global. Esa escala permite a desarrolladores acelerar la creación y comercialización de aplicaciones en múltiples mercados, y ofrecer a los usuarios experiencias más seguras, fluidas y simples”.
Desde su lanzamiento en MWC Barcelona 2023, más de 80 grupos de operadoras, que representan más del 80 % de las conexiones móviles a nivel mundial, ya forman parte de GSMA Open Gateway junto con las principales empresas tecnológicas del mundo.
En América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú presentaron sus primeras APIs.