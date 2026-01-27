Millicom ya tiene el 99 % de las acciones de Tigo; espera resultados de OPA por Movistar y salida del Gobierno

Empresas Públicas de Medellín emitió un comunicado en el cual anunció que, en desarrollo del programa de enajenación de las acciones de su propiedad en UNE EPM Telecomunicaciones (Tigo), este 27 de enero de 2026 se llevó a cabo la Audiencia de Adjudicación.
En esta audiencia se adjudicaron 5.014.955 acciones clase A y 3 acciones clase B, que quedaron en manos de Millicom Colombia Holding. El periodo de pago de estas acciones es de 5 días hábiles, según se informó.
Vale recordar que EPM puso a la venta 5.015.035 acciones equivalentes al 50,00001 % del capital suscrito y pagado de dicha sociedad, y fijó el precio de venta de cada una de las acciones en $418.741.
Teniendo en cuenta este valor por acción, Millicom habría pagado cerca de $2,09 billones a EPM. Hay que decir que, en la primera etapa de enajenación, se adjudicaron otras 77 acciones. Eso significa que la empresa de servicios públicos de Antioquia vendió el 100 % de sus acciones en Tigo y culmina un ciclo en el servicio de las telecomunicaciones.
Relacionado: EPM reveló su presupuesto para 2026: así se va a distribuir.
Segundo movimiento de Millicom: ahora por Movistar
Como ya lo ha venido contando Valora Analitik, la otra ficha que está moviendo Millicom en Colombia, con miras a reconfigurar el panorama de las telecomunicaciones en Colombia, está por el lado de Movistar.
Relacionado: Compra de Movistar en Colombia por parte de Millicom avanza con OPA y venta del Gobierno: costaría $1,66 billones.
Millicom lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por hasta el 68,35 % de las acciones de Colombia Telecomunicaciones (que opera bajo la marca Movistar), que representa 2.330 millones de acciones de esta filial de la española Telefónica en Colombia.
Las aceptaciones de la OPA comenzaron el pasado 22 de enero y se extenderán hasta el 4 de febrero. En este tiempo, se podrá ejecutar el preacuerdo entre Telefónica y Millicom, que fue anunciado al momento de revelarse la oferta. Vale recordar que la empresa española posee actualmente 67,49 % de las acciones de TelCol.
Salida del Gobierno de Movistar también avanza
En paralelo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público está ofreciendo en venta 1.108 millones de acciones ordinarias de ColTel de su propiedad (32, % de la empresa), a un precio fijo por acción de $772,38, lo que resultaría en una operación por un monto estimado en $856.005 millones.
En esta primera etapa, que irá hasta el 19 de marzo de este año, podrán participar los destinatarios con condiciones especiales, que incluye a trabajadores, extrabajadores y pensionados de CoTel, sindicatos, fondos de empleados, fondos de inversión y de cesantías, así como cajas de compensación familiar.
Ya para la segunda etapa se ofrecerán al público en general las acciones que no hayan sido adquiridas por los destinatarios de condiciones especiales en la primera.
Si bien el decreto no menciona directamente a Millicom, en el pasado se ha manifestado el interés de esta compañía de telecomunicaciones de negociar con el gobierno colombiano, por lo cual puede esperarse su participación, una vez finalizada esta primera etapa.
—