Las acciones de Oracle cayeron 15 % este jueves, después de que la empresa informara resultados decepcionantes en la entrega de su balance financiero.
El fabricante de software de computación en la nube y bases de datos reportó ingresos trimestrales inferiores a lo esperado, a pesar del auge de la demanda de su infraestructura de inteligencia artificial.
La compañía facturó en el tercer trimestre del año US$16.060 millones, un 14 % más que el año anterior, pero menor que los US$16.210 millones proyectados por el mercado.
Pese a esto, la empresa elevó su perspectiva de ventas a largo plazo a US$89.000 millones para su año fiscal 2027.
Además, hay que mencionar que el precio de las acciones de Oracle ha aumentado un 34 % en lo que va de año a pesar de las pérdidas recientes.
En cuanto a sus líneas de negocio, el informe publicado este 11 de diciembre mostró que Oracle Cloud Infrastructure (OCI) experimentó un aumento del 68 % en sus ingresos, a US$4.100 millones, en línea con las estimaciones de los analistas.
Así es percibida actualmente Oracle por el mercado
De acuerdo con un artículo de CNBC, Oracle ha sido objeto de mucha atención en el mercado desde que recaudó US$18.000 millones en una emisión de bonos gigantes en septiembre, lo que supone una de las mayores emisiones de deuda registradas para la industria tecnológica.
El nombre saltó a la fama entre los inversores al firmar un acuerdo de US$300.000 millones con OpenAI ese mismo mes.
“Oracle continuó incursionando en la infraestructura en la nube, donde compite con grandes tecnológicas como Amazon, Microsoft y Google por contratos de inteligencia artificial”, dijo el medio de comunicación.
Sin embargo, los inversores han cuestionado los agresivos planes de Oracle para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial y si necesita una cantidad cuantiosa para ejecutarlos, aunque otras empresas tecnológicas también han emitido recientemente bonos corporativos.
En la conferencia telefónica sobre los resultados de la empresa, el director financiero principal, Doug Kehring, se comprometió a mantener la calificación de deuda de grado de inversión de Oracle.
“Además, existen otras opciones de financiamiento: los clientes pueden traer sus propios chips para instalarlos en nuestros centros de datos y los proveedores pueden alquilarlos en lugar de venderlos”, afirmó.