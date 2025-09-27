Organización Mundial del Comercio tendrá como invitada a la colombiana BloomsPal durante su Foro Público

La Organización Mundial del Comercio (OMC) celebra este mes una nueva edición de su Foro Público, el encuentro más importante a nivel global sobre el futuro del comercio internacional.
Este evento se realizará en septiembre en Ginebra, Suiza, y reunirá a más de 2.000 líderes mundiales, entre gobiernos, sector privado, académicos y sociedad civil, los cuales debatirán sobre digitalización, sostenibilidad, inclusión y resiliencia de las cadenas de suministro.
En esta edición, Colombia cuenta con una representación especial: BloomsPal, empresa pionera en soluciones de comercio exterior agrícola, fue invitada por la Organización de Estados Americanos (OEA), a través del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
Será la única compañía colombiana panelista en el evento, lo que significa un reconocimiento que responde a su impacto en la transformación digital de las exportaciones agroalimentarias de América Latina.
Cómo será la participación de Colombia en el foro de la OMC
Danilo Miranda de la Espriella, CEO de BloomsPal, participa como panelista en dos sesiones. La primera se llama Digitalización en América Latina: Impulsando el Comercio Agrícola (Digitalization in Latin America: Boosting Agricultural Trade)
El segundo panel se titula: Cerrando Brechas Digitales con Soluciones Locales (Bridging Digital Divides Through Local Solutions)
Los paneles están enfocados en cómo la digitalización está transformando la producción y el comercio agrícola, y en las estrategias para reducir las brechas digitales que aún limitan a pequeños productores y comunidades rurales.
En estos espacios se discutirán experiencias y soluciones que van desde aplicaciones digitales, inteligencia artificial y big data, hasta iniciativas locales orientadas a fortalecer la sostenibilidad, la inclusión y la competitividad en los mercados internacionales.
Mensajes que llevará BloomsPal a la OMC
Miranda compartirá la experiencia de cómo, desde Colombia, BloomsPal ha desarrollado un modelo de dropshipping transfronterizo que permite a agricultores y marcas emergentes vender directamente a consumidores en Estados Unidos y otros mercados, con entregas en tiempos competitivos y sin necesidad de inventarios en destino.
El CEO de la compañía afirmó que la invitación es un honor y un motivo de orgullo. “Desde Colombia estamos demostrando que el agro, el comercio exterior y la innovación digital pueden caminar juntos para transformar la vida de millones de personas. Nuestra misión es abrir mercados, derribar barreras y demostrarle al mundo que las soluciones creadas en nuestro país tienen el poder de inspirar y generar impacto global”.
La participación de BloomsPal como empresa colombiana invitada para ser panelista en el Foro Público reafirma que el país hace parte del comercio internacional y que a su vez contribuye con experiencia, innovación y liderazgo en el sector del comercio exterior.