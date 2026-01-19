Óscar Naranjo descartó ser candidato a la Presidencia de Colombia

El exgeneral y ex vicepresidente, Óscar Naranjo, descartó en la mañana de este 19 de enero que vaya a ser candidato a la Presidencia de Colombia, luego de que se diera a conocer una posible intención Naranjo.
De acuerdo con Naranjo, no está interesado en hacer parte del debate y el proceso de elección teniendo en cuenta que, de momento, no ve escenario político favorable.
Óscar Narajo aseguró que el país debe avanzar en importantes acuerdos sobre el futuro político, así como políticas concretas para mejorar los indicadores de orden público que vienen afectando con fuerza la seguridad en el país.
En conversación con Caracol Radio, dijo Naranjo: “Cuando veo campañas políticas me siento frente a un reality show, esta no es la manera como un país puede superar los desafíos que tiene”.
¿Qué más dijo Óscar Naranjo?
Sobre la posibilidad de sumarse a la campaña política o un eventual Gobierno de Abelardo de la Espriella, Naranjo fue tajante en asegurar que no apoyaría ese proyecto político para el país.
Según el ex vicepresidente, la razón principal se da en la medida en que “fue defensor de varios de los señalados de cometer delitos que yo me encargue de perseguir y de capturar”.
Recomendado: Encuesta RCN-GAD3: Cepeda y De la Espriella liderarían en elecciones presidenciales de Colombia
Ahora, sobre un eventual acercamiento a Iván Cepeda, agregó Óscar Naranjo que mantiene su distancia del modelo político y económico que representa el candidato de la izquierda para las próximas elecciones por lo que, de momento, tampoco vería un acercamiento a ese proyecto.