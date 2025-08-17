Oxxo cumple 16 años en Colombia posicionando el modelo de conveniencia que se presenta como una alternativa diferente a las categorías de retail y supermercados tradicionales.
Desde su llegada en 2009 con la apertura de su primera tienda en Bogotá, la compañía ha experimentado un crecimiento constante, que lo posiciona hoy como una de las cadenas más dinámicas del sector, acercándose al hito de las 650 tiendas en el territorio.
“La historia de Oxxo en Colombia ha sido un camino de cercanía, escucha activa y evolución constante. Estos 16 años son la reafirmación de nuestro compromiso por simplificar la vida de las personas, mientras construimos una empresa más sólida, humana y preparada para el futuro” aseguró Andrés Morales, director general de la firma en el país.
La marca de origen mexicano continúa fortaleciendo su red de conveniencia con tiendas que funcionan 24/7, adaptadas a las dinámicas de más de 39 ciudades y municipios como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Pereira, Armenia, Tunja e Ibagué.
A través de un portafolio amplio y accesible —que incluye alimentos preparados, café de la marca propia andatti, productos de proveedores locales y servicios como pago de facturas y recargas—, hoy la cadena de tiendas de proximidad se consolida como una solución integral para las necesidades cotidianas.
A nivel logístico, Oxxo iniciará la expansión de su infraestructura operativa con la próxima apertura de un centro de distribución en el Eje Cafetero, que se sumará a los ya existentes en Bogotá y Bucaramanga, inversión que responde a la necesidad de sostener un ritmo de expansión que, 2024 permitió la apertura de más de 200 tiendas, generando alrededor de 1.600 empleos directos.
Hoy la compañía de Femsa emplea más de 4.000 colaboradores de los cuales el 73 % son mujeres, 52 % madres cabeza de familia y 9 % migrantes.
Las iniciativas sociales de Oxxo
En lo que va de 2025, Oxxo ha implementado una serie de programas estratégicos que apuntan a transformar no solo la experiencia de compra, sino la manera en que se construyen las relaciones con los colaboradores y con el entorno.
Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el programa de inclusión laboral y bienestar nocturno, en alianza con la Fundación VET, que incorpora a veteranos de las Fuerzas Armadas como gestores de convivencia en tiendas ubicadas en zonas estratégicas.
Según Morales, “lo más valioso de este programa es que fortalecemos la sana convivencia, y además damos nuevas oportunidades laborales a quienes han servido a Colombia”.
De otro lado, durante el primer trimestre de 2025, Oxxo puso en marcha la estrategia de puntos púrpura con NOXXOtras Seguras, una iniciativa piloto que habilita tiendas en la localidad de Suba, en Bogotá, y en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, como espacios seguros para mujeres vulnerables o en riesgo de violencia. En estos puntos, el personal capacitado puede brindar orientación y, de ser necesario, activar las rutas de atención pertinentes.