Pagan más de US$12 millones por camiseta de Michael Jordan y queda entre las más caras de la historia

La histórica camiseta blanca de Michael Jordan con el número 23 corresponde al Juego 3 de las Finales de 1998 entre Chicago Bulls y Utah Jazz, la serie que cerró su etapa más exitosa de en Chicago. La venta alcanzó US$12,26 millones en Joopiter, la plataforma de subastas fundada por Pharrell Williams, y convirtió la prenda en la camiseta usada en un partido de NBA más cara vendida públicamente.
La cifra tiene además un componente especial: el anterior récord también pertenecía a Jordan y a esas mismas Finales. En 2022, la camiseta que utilizó en el Juego 1 fue adjudicada por US$10,091 millones. Cuatro años después, otra pieza de aquella serie elevó la marca en más de US$2 millones y se convirtió también en el artículo de memorabilia de Michael Jordan de mayor valor vendido públicamente.
¿Qué tiene de especial la camiseta de Michael Jordan?
Jordan utilizó la prenda el 7 de junio de 1998 en el United Center de Chicago. La serie estaba empatada 1-1 y los Bulls respondieron con una victoria 96-54, una diferencia de 42 puntos. Jordan permaneció 43 minutos en cancha y terminó con 24 puntos, tres rebotes y dos asistencias. Los 54 puntos de Utah siguen siendo la menor anotación de un equipo en un partido de las Finales de la NBA.
La importancia de la pieza también está ligada al llamado “Last Dance”, la última temporada de Jordan con los Bulls y el camino hacia su sexto campeonato. Chicago terminó ganando aquella serie 4-2, con el recordado tiro de Jordan sobre Bryon Russell en el Juego 6 para sellar el último título de aquella dinastía.
Joopiter había calculado que la camiseta podía venderse entre US$10 millones y US$15 millones. La prenda fue puesta en subasta por el empresario Rob Gough y, según la casa, es la única camiseta blanca conocida de Jordan de aquellas Finales que ha aparecido públicamente en el mercado.
Michael Jordan queda solo detrás de Babe Ruth
Los US$12,26 millones colocan la camiseta de Jordan en el segundo lugar entre las camisetas usadas en competencia más caras vendidas públicamente.
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El récord continúa en manos de Babe Ruth. La camiseta de los New York Yankees que utilizó en el Juego 3 de la Serie Mundial de 1932, vinculada al legendario “called shot”, alcanzó US$24,12 millones en 2024 y se convirtió en el artículo deportivo más caro vendido en una subasta.
La nueva venta confirma además el peso de Jordan en el mercado de coleccionismo deportivo: dos camisetas diferentes de sus últimas Finales con Chicago ya han superado los US$10 millones.