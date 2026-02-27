Estas 5 superestrellas de la NBA cobran lo mismo que lo que cuesta producir una película de Marvel

Los cinco jugadores mejor pagados de la NBA sumarán un ingreso conjunto de US$278,8 millones en solo un año de contrato. Esta cifra equivale, casi de forma exacta, al presupuesto de producción de la película más reciente de Marvel Studios, «Captain America: Brave New World», cuyo costo se estima en US$$280 millones.
Esta comparación financiera revela una paridad absoluta entre el entretenimiento deportivo y la industria cinematográfica de Hollywood. Mientras que el presupuesto de Disney para la cuarta entrega del Capitán América cubre años de preproducción, salarios de cientos de técnicos, rodajes internacionales y efectos visuales de última generación, la NBA destina una cifra similar para asegurar la permanencia de solo cinco figuras en sus respectivas plantillas por 82 partidos de temporada regular.
Este fenómeno se explica por el nuevo contrato de derechos de televisión de la NBA, que ha disparado el límite salarial de las franquicias. El Top 5 de la liga, compuesto por Stephen Curry, Joel Embiid, Nikola Jokić, Kevin Durant y Giannis Antetokounmpo, promedia ingresos de US$55 millones por atleta. En contraste, la producción de Marvel requiere una recaudación en taquilla superior a los US$600 millones solo para alcanzar el punto de equilibrio financiero, tras sumar los costos de marketing global.
¿Quiénes son los protagonistas de salarios en la NBA?
El escalafón salarial lo encabeza Stephen Curry, de los Golden State Warriors. A sus 37 años, el base se mantiene como el jugador mejor remunerado del mundo con un contrato de US$59,6 millones para esta campaña. Curry no solo es un activo deportivo, sino una unidad de negocio que sostiene la valoración de su franquicia por encima de los US$7.000 millones.
Le siguen en la lista los pívots Joel Embiid (Philadelphia 76ers) y Nikola Jokić (Denver Nuggets), ambos con un salario de US$55,2 millones. Estos dos jugadores representan la evolución del juego interior; Jokić, con tres premios MVP, y Embiid, como una fuerza dominante en ambos lados de la cancha.
Por su parte, Kevin Durant, de los Phoenix Suns, percibirá US$54,7 millones, consolidándose como uno de los anotadores más eficientes de la historia. El Top 5 lo cierra Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks, con un sueldo de US$54,1 millones.
Como dato curioso, si se sumara a LeBron James (US$$52,6 millones) a este grupo, el costo total de solo seis jugadores superaría los US$330 millones, cifra que sobrepasa el PIB de varios países pequeños. La concentración de capital en estas figuras responde a su capacidad de generar ingresos por patrocinios y venta de boletería, un modelo similar al de las estrellas de cine, pero con una ejecución física diaria.
Los costos ocultos de Marvel: «reshoots» y presupuestos de riesgo
En la otra cara de la moneda se encuentra «Captain America: Brave New World«. La cinta, protagonizada por Anthony Mackie y Harrison Ford, alcanzó los US$280 millones debido a un proceso de producción complejo. Inicialmente, el presupuesto era menor, pero Marvel Studios ordenó extensas jornadas de grabaciones adicionales (reshoots) entre 2024 y principios de 2025 para ajustar secuencias de acción y el arco narrativo del personaje Red Hulk.
Estos ajustes elevaron el costo por minuto de la película a aproximadamente US$2,3 millones. Para ponerlo en perspectiva, cada vez que Stephen Curry juega un cuarto de 12 minutos en la NBA, el presupuesto de la película del Capitán América podría haber financiado casi una hora de efectos especiales de alto nivel. Además, la producción empleó a más de 500 artistas de VFX (efectos visuales) de diversas empresas, cuyos salarios combinados por tres años de trabajo son menores a lo que recibe Nikola Jokić en seis meses de competición.
La brecha de riesgo es notable: mientras los contratos de la NBA están garantizados independientemente del rendimiento del jugador, el presupuesto de Marvel es una inversión de alto riesgo que depende totalmente de la respuesta del público en las salas de cine durante sus primeras tres semanas de exhibición.
Al final de 2026, los cinco jugadores habrán cobrado su salario íntegro, mientras que el éxito del Capitán América fue juzgado por su capacidad de superar la barrera de los US$280 millones en gastos operativos.