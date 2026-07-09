Finanzas personales

Pago de subsidios cambia: Beneficiarios ya no tendrán que hacer filas y dinero llega más rápido

Este cambio en el pago de subsidios tendrá un beneficio grande para los ciudadanos.

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Transferencia pensional en Colombia a adultos mayores
Imagen: Prosperidad Social/Prensa

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El Departamento de Prosperidad Social anunció, a través de su portal web, la modernización del esquema de entrega de transferencias monetarias de sus programas sociales mediante el Gestor de Información Financiera. La herramienta permitirá a los beneficiarios registrar, consultar y administrar los datos de la cuenta bancaria o depósito electrónico en el que desean recibir los recursos.

Según informó la entidad, esta modalidad busca que las personas reciban las transferencias de manera más ágil, segura y trazable, sin necesidad de desplazarse a puntos físicos de pago ni hacer filas para cobrar los subsidios.

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Imagen: Prosperidad Social

¿Cómo deberán acceder los beneficiarios de los programas sociales?

Para acceder al mecanismo, los beneficiarios deberán registrar previamente una cuenta bancaria o un depósito electrónico y presentar la certificación de titularidad del producto financiero. Prosperidad Social verificará que la cuenta se encuentre activa, habilitada para recibir transferencias y que pertenezca a la persona inscrita en alguno de los programas de la entidad.

El proceso contará con el respaldo del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta plataforma permite ejecutar procesos de dispersión masiva de pagos, capacidad que será utilizada para transferir los recursos de los programas sociales directamente a las cuentas de los beneficiarios.

De acuerdo con Prosperidad Social, el nuevo esquema busca optimizar la operación de entrega de transferencias monetarias y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Asimismo, pretende fortalecer la autonomía de los hogares beneficiarios, quienes podrán elegir el producto financiero que mejor se ajuste a sus necesidades y administrarlo de forma directa.

La implementación de esta modalidad también permitirá reducir los tiempos de entrega y contar con una mayor trazabilidad sobre el recorrido de los recursos. Esto facilitará el seguimiento de los pagos y contribuirá a disminuir inconvenientes relacionados con desplazamientos, restricciones territoriales o dificultades de acceso a los puntos físicos de atención.

Prosperidad Social indicó que los beneficiarios deberán registrar correctamente la información solicitada y mantener activo su producto financiero, sin bloqueos, restricciones o novedades que impidan la recepción de las transferencias.

En caso de que la cuenta bancaria o el depósito electrónico presente inconsistencias, el pago podría no efectuarse hasta que la situación sea corregida.

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Tags: finanzas personales
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