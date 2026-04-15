Pago del impuesto predial está por vencerse en Bogotá: Fecha límite para evitar multas

La Secretaría de Hacienda dio a conocer que el pago del impuesto predial está por vencerse en Bogotá. Recuerda la entidad que la primera fecha de vencimiento es el viernes 17 de abril de 2026.
Aclaró la Secretaría que cumplir a tiempo no solo evita intereses, también contribuye a financiar proyectos y servicios que benefician a la ciudad.
Dado que el pago del impuesto predial está por vencerse en Bogotá la entidad ha fortalecido y ampliado las alternativas de pago, “para que estar al día sea cada vez más fácil, cómodo, rápido y confiable”.
Adicionalmente, como parte de su estrategia de servicio y atención a la ciudadanía, la entidad dijo que también ha fortalecido y ampliado las alternativas de pago, facilitando que estar al día sea cada vez más fácil, ágil, cómodo y seguro.
Pago del impuesto predial está por vencerse en Bogotá y estos son los mecanismos de pago
“Agradecemos a los contribuyentes de Bogotá por su excelente comportamiento de pago que refleja confianza en la ciudad y compromiso con su desarrollo. Seguimos ampliando los medios de pago para que cumplir con los impuestos sea un proceso fácil y seguro, tanto por canales virtuales como presenciales. También queremos recordarles que pueden hacer un aporte voluntario del 10 %, con el que seguimos fortaleciendo obras, servicios e iniciativas para Bogotá”, dijo Ana María Cadena, secretaria de Hacienda.
Agregó la entidad que los contribuyentes pueden consultar y pagar en línea a través del botón Pagos Bogotá en la opción predial y vehículos 2026.
El pago del impuesto predial está por vencerse en Bogotá y la Secretaría dijo que los medios de cumplimiento cuentan alternativas digitales y presenciales para facilitar el pago de impuestos, “con opciones que se adaptan a las necesidades de cada contribuyente: Pago desde el celular: puede realizarse directamente desde el celular mediante las billeteras digitales DaviPlata o DALE, sin filas y sin complicaciones”.
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Finalmente, también está disponible la ventanilla extendida del Banco de Bogotá en los nuevos puntos de atención especializada de la calle 114 con Avenida 19, el centro comercial Plaza de Las Américas y en el SuperCADE – CAD (carrera 30).