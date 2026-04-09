Últimos días: así puede acceder al 10 % de descuento en el impuesto predial antes del 17 de abril 

Para millones de hogares en Bogotá, el impuesto predial no es solo una obligación tributaria anual: es uno de los pagos más relevantes del calendario financiero personal.
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En un contexto de presión sobre el costo de vida, cualquier alivio —por pequeño que parezca— puede representar un respiro en el presupuesto. Por eso, el descuento por pronto pago se convierte en una ventana clave que está a punto de cerrarse.
De acuerdo con el Calendario Tributario 2026 definido por la Secretaría Distrital de Hacienda, los propietarios de inmuebles en la capital tienen plazo hasta el 17 de abril para acceder a un descuento del 10 % en el pago del impuesto predial.
Este beneficio aplica para quienes cumplan con el pago oportuno, en una medida que busca incentivar la cultura tributaria y mejorar el flujo de recaudo del Distrito. Sin embargo, más allá del incentivo, la fecha límite se convierte en un punto crítico para los contribuyentes que buscan optimizar sus finanzas.
Qué está en juego con el descuento del impuesto predial
El impuesto predial grava la propiedad de bienes inmuebles como casas, apartamentos, locales comerciales y lotes, y es una de las principales fuentes de ingresos para las administraciones locales. En Bogotá, este tributo impacta tanto a personas naturales como jurídicas, incluyendo en algunos casos a poseedores o usufructuarios.
María Fernanda Bustos, directora del Departamento de Contaduría Pública de Uniagraria, explicó que este impuesto no solo depende del valor del inmueble, sino de múltiples variables.
“Para calcular el monto exacto a cancelar ante la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá se debe tomar en consideración aspecto como el avalúo catastral del inmueble; el uso que se le este dando al predio (residencial o comercial); y recordar las tarifas son fijadas por el municipio o distrito”, señaló la experta.
Esto implica que el descuento del 10 % puede representar un ahorro significativo, especialmente para predios con avalúos altos o usos comerciales.
Qué pasa si no alcanza a pagar el predial antes del 17 de abril
Quienes no logren acogerse al descuento aún tendrán margen para cumplir con su obligación. El plazo máximo para pagar el impuesto predial sin descuento irá hasta el 10 de julio de 2026.
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No obstante, dejar pasar la fecha del beneficio implica un costo de oportunidad directo para el contribuyente, en un contexto donde cada punto porcentual de ahorro es relevante.
Además, incumplir completamente con el pago puede tener consecuencias más severas. Según Bustos, quienes no cumplan podrían enfrentar “cobros coactivos por parte de la entidad; embargo de inmuebles o cuentas; dificultades en la generación de ‘paz y salvo’ a la hora de vender el predio; y acumulación de intereses”.
Incluso errores en la liquidación pueden derivar en sanciones o ajustes posteriores por parte de la autoridad tributaria.
Alternativa para quienes no pueden pagar el predial de una sola vez
Para los contribuyentes que no cuentan con liquidez suficiente, existe una opción que ha ganado relevancia en los últimos años: el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC).
Este mecanismo permite diferir el pago del impuesto predial sin intereses, siempre que se cumpla con una condición clave: presentar una declaración inicial antes del 8 de mayo.
Bajo este esquema, el valor total se puede dividir en cuatro cuotas iguales con fechas establecidas a lo largo del año: 5 de junio, 14 de agosto, 2 de octubre y 4 de diciembre de 2026.
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Aunque no ofrece el descuento del 10 %, esta alternativa permite gestionar mejor el flujo de caja, especialmente para hogares y empresas con múltiples obligaciones financieras.